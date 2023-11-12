به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان امروز یکشنبه خواستار محافظت از غیرنظامیان و کمک رسانی به مجروحان در غزه شد.

رهبر کاتولیک‌های جهان تصریح کرد: باید در اسرع وقت به مجروحان در غزه کمک و از غیرنظامیان محافظت کرد. باید کمک‌ های بسیار بیشتری به این مردم خسته شده ارسال شود.

پاپ فرانسیس در ادامه اضافه کرد: اسرایی که در میان آنها سالمندان و کودکان وجود دارند، باید آزاد شوند. هر انسانی اعم از مسیحی، یهودی و مسلمان در نزد خداوند مقدس بوده و حق دارد در آرامش زندگی کند.

وی در ادامه اضافه کرد: در کنار فلسطینیان و هر کسی که رنج می‌برد، هستم. در این لحظه تاریک آنها را در آغوش می‌گیرم و برای آنها دعا می کنم. سلاح‌ ها خاموش شوند. سلاح‌ ها اصلاً صلح نمی‌ آورند. درگیری‌ ها نباید گسترش پیدا کند. بس است برادران و خواهرانم، بس است!