به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان امروز یکشنبه خواستار محافظت از غیرنظامیان و کمک رسانی به مجروحان در غزه شد.
رهبر کاتولیکهای جهان تصریح کرد: باید در اسرع وقت به مجروحان در غزه کمک و از غیرنظامیان محافظت کرد. باید کمک های بسیار بیشتری به این مردم خسته شده ارسال شود.
پاپ فرانسیس در ادامه اضافه کرد: اسرایی که در میان آنها سالمندان و کودکان وجود دارند، باید آزاد شوند. هر انسانی اعم از مسیحی، یهودی و مسلمان در نزد خداوند مقدس بوده و حق دارد در آرامش زندگی کند.
وی در ادامه اضافه کرد: در کنار فلسطینیان و هر کسی که رنج میبرد، هستم. در این لحظه تاریک آنها را در آغوش میگیرم و برای آنها دعا می کنم. سلاح ها خاموش شوند. سلاح ها اصلاً صلح نمی آورند. درگیری ها نباید گسترش پیدا کند. بس است برادران و خواهرانم، بس است!
