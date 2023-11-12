به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع لبنانی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

این منابع به حملات موشکی به سمت شهرک نشین کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی اشاره کردند.

از سوی دیگر رزمندگان مقاومت فلسطین هم ضربات مهلکی به دشمن صهیونیست وارد کردند.

گردان‌های شهید عزالدین قسام لحظاتی قبل اعلام کرد که یک مجموعه از نظامیان صهیونیست را در محل اختفای آن‌ها در ساختمانی در شمال بیت حانون با موشک ضد نفر مورد حمله قرار داده است.

سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد که جنگ افزارها و نظامیان رژیم صهیونیستی را در غرب و جنوب شهر غزه با خمپاره هدف قرار داده است.