به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی شاهچراغی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به راهبردهای انتخاباتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، مردم را برگزار کننده اصلی انتخابات عنوان کرد و اظهار کرد: اعضای هیئت‌های اجرایی، نظارت و اعضای شعب همگی از متن جامعه و از میان مردم انتخاب شدند و ما مجریان انتخابات به عنوان هماهنگ کننده در راستای اجرای راهبردهای ابلاغی، تکمیل کننده نقش مردم در امر برگزاری انتخابات هستیم.

وی روند اجرای مراحل برگزاری انتخابات در تهران را مطابق برنامه‌های پیش بینی شده دانست و با تاکید بر اهمیت استان تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران و کانون توجه جهانیان، افزود: آمادگی ستاد انتخابات استان تهران در فرآیند برگزاری دو انتخابات پیش رو و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دقیق و صحیح از فعالیت‌ها می‌تواند زمینه مشارکت بهتر و بیشتر مردم را فراهم کند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به ضوابط قانونی انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نتایج بررسی احراز صلاحیت داوطلبان توسط هیأت‌های اجرایی و با استعلام از مراجع پنج گانه منطبق بر قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ستاد انتخابات دخالتی در تصمیم گیری هیأت‌های اجرایی ندارد عنوان کرد: بررسی اعتراض بعد از ثبت در سامانه وزارت کشور طبق زمان بندی در هیأت نظارت انجام خواهد شد.

شاهچراغی رابطه میان مجریان و ناظران انتخابات را بسیار خوب ارزیابی و بیان کرد: ارتباط بین حوزه اجرا و نظارت بر اساس تکالیف قانونی است و سایر دستگاه‌ها، مدیران و نخبگان نیز می‌بایست در بحث افزایش مشارکت عمومی نقش آفرینی کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به تبلیغات گسترده و تمرکز دشمنان بر میزان مشارکت با القای اخبار منفی و ایجاد ناامیدی، خاطرنشان کرد: فرمانداران و برگزار کنندگان انتخابات با برگزاری جلسات مختلف با احزاب و طیف‌های مختلف سیاسی و مردمی در سطح شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه، اخلاق انتخاباتی در رقابت‌های سیاسی برای تحقق مشارکت حداکثری ترویج کنند.