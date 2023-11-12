زخمی شدن ۲۹ اسرائیلی در عملیات جدید حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت احرونوت اعلام کرد که در حملات متعدد امروز حزب الله لبنان ۲۹ اسرائیلی از جمله ۷ نظامی زخمی شدهاند.
این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد که تعدادی از صهیونیستها به طور حتم کشته شدهاند، اما ارتش صهیونیستی تا این لحظه خبری از کشته شدن آنها را منتشر نکرده است.
ساعاتی پیش از این نیز، حزب الله لبنان در بیانیه از حمله به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در مثلث «الطیحات- رویسه -العاصی» با سلاح مناسب و وارد کردن تلفات به نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد.
همچنین حزب الله لبنان در بیانیه جدیدی اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت فلسطین در غزه و حمایت از مقاومت فلسطین، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز بعد از ظهر، مرکز تجمع نظامیان دشمن را در برکه ریشا با سلاح مناسبت هدف قرار دادند و تلفاتی به آنها وارد کردند.
حزب الله لبنان در بیانیه جدیدی اعلام کرد: در حمایت از مردم استوار غزه و حمایت از مقاومت شریف، رزمندگان مقاومت پادگان زرعیت را با توپخانه هدف قرار دادند.
همچنین سخنگوی ارتش رژیم از شلیک چندین گلوله خمپاره از لبنان به سمت نظامیان این رژیم در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.
همزمان صدای آژیر خطر در شلومی در فلسطین اشغالی به صدا درآمد.
منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در الجلیل و شنیده شدن صدای انفجارهای شدید خبر میدهند.
منابع خبری از اصابت موشک از جنوب لبنان به شهرک نهاریا در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.
همزمان رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند: در دوویو هشت نظامی و دو افسر کشته شده و شماری دیگر هم به دست نیروهای حزب الله زخمی شدند.
روز گذشته نیز، دبیرکل حزبالله لبنان خطاب به مخاطبان خود به نکتهای مهم و راهبردی اشاره کرد و گفت: «چشمهایتان به میدان باشد نه به سخنرانیها. میدان است که عمل میکند. میدان است که سخن میگوید.» این اظهارنظر را میتوان مهمترین بخش از سخنان روز گذشته سیدحسن نصرالله عنوان کرد. این اظهارنظر یعنی دبیرکل حزبالله لبنان و به طور کلی مقاومت، امیدی به دیپلماسی برای متوقف کردن جنایتهای رژیم صهیونیستی ندارد.
این اظهارنظر مهم همزمان با نشست سازمان همکاری اسلامی در عربستان مطرح شد و نقدی دیگر به مواضع کشورهای عربی و برخی از کشورهای اسلامی درباره فاجعه کنونی در غزه بود. با توجه به شکست دیپلماسی، دبیرکل حزبالله لبنان بر این باور است که تکلیف این جنگ در میدان مشخص میشود. علاوه بر رزمندگان حماس و دیگر گروههای مقاومت در فلسطین، حزبالله لبنان، ارتش یمن، مقاومت عراق و سوریه نیز درگیر این جنگ هستند. فلسطینیها، یمنیها و حزبالله لبنان علیه رژیم صهیونیستی میجنگند و مقاومت عراق و سوریه نیز علیه آمریکا اقدام میکنند. میدان جنگ غزه صحنه دیدن پیروزیهای مقاومت خواهد بود و به تعبیر سید حسن نصرالله «مقاومت از نوآوری و خلاقیت در تاکتیکهای جنگی برخوردار است و امروز در شرایط سرنوشتسازی قرار دارد.»
نکته مهم دیگر در سخنان روز گذشته دبیرکل حزبالله این بود که گذر زمان و فرسایشی شدن جنگ به نفع صهیونیستها نیست. دبیرکل حزبالله لبنان گفت: «زمان به نفع اسرائیل نیست. شکست در اردوگاه مقاومت جایی ندارد بلکه شکست در اردوگاه دشمن صهیونیستی است.» اما چرا گذر زمان با شکست بیشتر صهیونیستها همراه خواهد بود. پنج دلیل اساسی در این زمینه وجود دارد که در سخنان سید حسن نصرالله نیز وجود داشت.
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