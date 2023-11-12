خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: دومین سخنرانی سید حسن نصرالله درباره جنگ غزه روز گذشته به مناسبت روز شهید انجام شد. این سخنرانی نکتههای مهمی درباره صحنه میدانی جنگ غزه داشته است که در این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرد.
۱. رژیم صهیونیستی تاکنون هیچ دستاوردی نداشته است
نکته نخست در سخنان سید حسن نصرالله این بود که تاکنون رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه دستاوردی نداشته است. ۳۷ روز از جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه میگذرد. مهمترین اهداف نظامی رژیم صهیونیستی در این جنگ، آزادی اسرا، از بین بردن حماس، و بازگرداندن اعتبار اطلاعاتی و نظامی خود بود. پس از گذشته ۳۷ روز هنوز اسرا آزاد نشده و تظاهرات جدیدی در اراضی اشغالی در اعتراض به ناتوانی کابینه نتانیاهو در آزادی اسرا برگزار میشود، حماس نه تنها از بین نرفته بلکه در حال جنگ با رژیم صهیونیستی است و همچنان نیز از این رژیم قربانی میگیرد، اعتبار اطلاعاتی و نظامی نیز نه تنها احیا نشده بلکه امنیت در اراضی اشغالی به شدت خدشهدار شده است.
ساکنان ۱۴ شهرک در نزدیکی مرز لبنان هنوز بازنگشتهاند و این شهرکها از ترس حملات حزبالله خالی از سکنه هستند. شهرکهای صهیونیستنشین اطراف غزه نیز چنین وضعی دارند. توماس فریدمن در مطلبی نوشت: «اسرائیل پس از ۷ اکتبر دیگر اسرائیل قبلی نیست. اسرائیل اکنون به مکانی تبدیل شده است که ساکنان آن هرگز قبلاً در آن زندگی نکردهاند. جایی که ژنرالهای اسرائیلی هرگز مجبور نشده بودند از آن محافظت کنند و متحدی به نام آمریکا هرگز قبلاً مجبور به مداخله و دفاع مستقیم از آن نشده بود.» بر همین اساس، سید حسن نصرالله معتقد است: «امروز اسرائیل قویترین تیپ خود را به غزه فرستاده و این نشاندهنده شکست آنهاست چراکه هیچ دستاوردی نداشتهاند… و حتی یک مؤلفه برای پیروزی ندارند.»
۲. میدان سخن میگوید
دبیرکل حزبالله لبنان خطاب به مخاطبان خود به نکتهای مهم و راهبردی اشاره کرد و گفت: «چشمهایتان به میدان باشد نه به سخنرانیها. میدان است که عمل میکند. میدان است که سخن میگوید.» این اظهارنظر را میتوان مهمترین بخش از سخنان روز گذشته سیدحسن نصرالله عنوان کرد. این اظهارنظر یعنی دبیرکل حزبالله لبنان و به طور کلی مقاومت، امیدی به دیپلماسی برای متوقف کردن جنایتهای رژیم صهیونیستی ندارد.
این اظهارنظر مهم همزمان با نشست سازمان همکاری اسلامی در عربستان مطرح شد و نقدی دیگر به مواضع کشورهای عربی و برخی از کشورهای اسلامی درباره فاجعه کنونی در غزه بود. با توجه به شکست دیپلماسی، دبیرکل حزبالله لبنان بر این باور است که تکلیف این جنگ در میدان مشخص میشود. علاوه بر رزمندگان حماس و دیگر گروههای مقاومت در فلسطین، حزبالله لبنان، ارتش یمن، مقاومت عراق و سوریه نیز درگیر این جنگ هستند. فلسطینیها، یمنیها و حزبالله لبنان علیه رژیم صهیونیستی میجنگند و مقاومت عراق و سوریه نیز علیه آمریکا اقدام میکنند. میدان جنگ غزه صحنه دیدن پیروزیهای مقاومت خواهد بود و به تعبیر سید حسن نصرالله «مقاومت از نوآوری و خلاقیت در تاکتیکهای جنگی برخوردار است و امروز در شرایط سرنوشتسازی قرار دارد.»
۳. گذر زمان به نفع صهیونیستها نیست
نکته مهم دیگر در سخنان روز گذشته دبیرکل حزبالله این بود که گذر زمان و فرسایشی شدن جنگ به نفع صهیونیستها نیست. دبیرکل حزبالله لبنان گفت: «زمان به نفع اسرائیل نیست. شکست در اردوگاه مقاومت جایی ندارد بلکه شکست در اردوگاه دشمن صهیونیستی است.» اما چرا گذر زمان با شکست بیشتر صهیونیستها همراه خواهد بود. پنج دلیل اساسی در این زمینه وجود دارد که در سخنان سید حسن نصرالله نیز وجود داشت.
دلیل نخست اینکه؛ رژیم صهیونیستی در عرصه نظامی تاکنون دستاوردی نداشته است. در ادامه نیز احتمال فراگیر شدن جنگ وجود دارد. دبیرکل حزبالله لبنان در این زمینه گفت: «آمریکا توان ساکت کردن گروههای مقاومت را ندارد… عملیات نظامی حزبالله به لحاظ کمی و کیفی بیشتر شده است. حزبالله برای اولین بار از پهپادهای هجومی و از موشک برکان که ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم مواد منفجره دارد استفاده کرده است. اسرائیلیها شمار کشتهها و زخمیهای خود را مخفی میکنند.»
دلیل دوم این است که رژیم صهیونیستی تا اینجای جنگ نیز افکار عمومی جهانی را از دست داده و آن را شدیداً علیه خود میبیند. تخریب گسترده و هدف قرار دادن بیمارستانها، مناطق مسکونی، اردوگاههای آوارگان و به شهادت رساندن بیش از ۱۱ هزار نفر که ۷۰ درصد آن کودکان و زنان هستند، سبب شد افکار عمومی جهان علیه رژیم اشغالگر قدس بسیج شود. چهره جنایتکارانه این رژیم برای مردم جهان آشکار شده است و ادامه جنگ نیز سبب شکلگیری بسیج مردمی در همه کشورهای جهان علیه این رژیم خواهد شد. دبیرکل حزبالله لبنان در این زمینه تصریح کرد: «صهیونیستها در ۲۰ سال گذشته تلاش میکردند در رسانههای جهانی و عربی تصویری خوب و روشن از اسرائیل و سردمداران آن و شهرکنشینان اسرائیلی نشان دهند و آنها را انسانهایی صلحجو معرفی کنند، اما تمامی این تلاشها نابود شد.»
دلایل سوم و چهارم نیز مربوط به صحنه داخلی اراضی اشغالی است. از یک سو، فشار آواره شدن شهرکنشینان علیه کابینه نتانیاهو زیاد است و با ادامه جنگ بیشتر نیز خواهد شد چون جمعیت بیشتری آواره خواهند شد. مطابق گزارشهای متعدد حدود ۴۰۰ هزار شهرکنشین نیز اراضی اشغالی را ترک کردهاند. از سوی دیگر، فشار خانوادههای اسرا علیه کابینه نتانیاهو ادامه خواهد داشت.
این خانوادهها درخواست آزادی اسرای خود را دارند، اما صحنه میدانی جنگ نشان داد که با بمباران گسترده غزه، این اسرا نه تنها آزاد نخواهند شد بلکه حتی ممکن است در اثر بمباران رژیم صهیونیستی کشته نیز شوند. نهایتاً نیز فشارهای اقتصادی بر رژیم صهیونیستی افزایش خواهد یافت. مطابق گزارشهای متعدد، یک ماه نخست جنگ برای رژیم صهیونیستی حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه داشته است و تداوم جنگ میتواند این هزینه را افزایش دهد. نکته قابل ذکر این است که فشار شهرکنشینان، خانوادههای اسرا و مشکلات اقتصادی میتواند زمینه آغاز مجدد تظاهرات چند صد هزار نفری علیه کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو و حتی فروپاشی کابینه را فراهم کند.
نتیجهگیری
به طور کلی، سخنان روز گذشته سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان که دومین سخنرانی وی درباره جنگ غزه بود، حاوی این بود که اولاً رژیم صهیونیستی تاکنون به غیر از کشتار مردم غزه، دستاورد نظامی نداشته است، دوماً معادلات این جنگ را «میدان» رقم خواهد زد، سوماً ادامه جنگ به نفع صهیونیستها نیست و دشمن متحمل شکست میشود.
سید رضی عمادی؛ کارشناس غرب آسیا
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