عضویت ۵هزار نفر درصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

یزدان شعبانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین رفاه، معیشت و آرامش اجتماعی از مأموریت‌های مهم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است.

وی با اشاره به مأموریت‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: پرداخت مستمری ناشی از فوت سرپرست خانوار، حقوق بازنشستگی و حقوق از کار افتادگی از حوزه‌های مهم عملکردی این صندوق است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گیلان از عضویت ۱۰۷ هزار خانوار روستایی در این صندوق خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد ۶ هزار خانوار مستمری بگیر این صندوق هستند.

شعبانی با بیان اینکه ثبت ۱۴ هزار عضو جدید از تعهدات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان‌ها است، گفت: پیش بینی شده تا پایان سال تعداد عضو شدگان این صندوق در گیلان را به ۱۲۰ هزار نفر برسانیم.

وی از عضویت ۵ هزار نفر در شش ماهه نخست سال در گیلان خبر داد و افزود: استقبال خوبی در روستاها و مناطق عشایری گیلان برای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شکل گرفته است.