  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۹

ژنراتور برق قاچاق در انتقال به مقصد ناکام ماند

ژنراتور برق قاچاق در انتقال به مقصد ناکام ماند

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف کامیون باری حامل یک دستگاه ژنراتور برق قاچاق در شهرستان دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر سوسنی گفت: مأمورین ایستگاه بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی بوشهر به شیراز یک دستگاه خودرو کامیون بابری را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

سردار سوسنی عنوان داشت: مأموران در بازرسی از خودروی توقیفی یک دستگاه ژنراتور برق که فاقد مدارک مثبته گمرکی بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند، عنوان داشت: در همین ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا یکی از اهداف پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار و لبیک به مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال ۱۴۰۲ به نام مهار تورم و رشد تولید در جامعه است، خاطرنشان کرد: شهروندان به منظور حمایت از کار و تولیدات داخلی در صورت شناسایی عاملان عرضه کالاهای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5937815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آیدین IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      ۳ میلیارد ریال یا ۳۰ میلیارد
    • محمد IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      5 0
      پاسخ
      بنده خدا کاری نکرده ژنراتور گرفته برق تولید کنه .خواسته خودکفا باشه تو تولید برق . چرا اینقدر سخت میگیرین . برگردونین بهش اگر بخواد همینو از تو کشور تهیه کنه باید ده برابر پرداخت کنه تازه اگر بهش بدن ..
    • اصغر IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      7 0
      پاسخ
      یکی نیست بگه ژنراتور وسیله و لباس تزیینی نیست که حتما یکی میبرد مرغداری و کارخانه فقط پول نداشت سهم مالیات و گمرگ شما رو بده تولید داخل بصورت صنعتی هم که نداریم همه اش مونتاژی است پس لااقل جلو صنعت رو باز بگذارید
    • حمید IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      1 0
      پاسخ
      یک دینام ب پراید وصل میکردی قیمتش میشد ۳۰۰ میلیون بزن ب دنده شبانه روز کار کنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها