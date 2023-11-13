ژنراتور برق قاچاق در انتقال به مقصد ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر سوسنی گفت: مأمورین ایستگاه بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی بوشهر به شیراز یک دستگاه خودرو کامیون بابری را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

سردار سوسنی عنوان داشت: مأموران در بازرسی از خودروی توقیفی یک دستگاه ژنراتور برق که فاقد مدارک مثبته گمرکی بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند، عنوان داشت: در همین ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا یکی از اهداف پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار و لبیک به مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال ۱۴۰۲ به نام مهار تورم و رشد تولید در جامعه است، خاطرنشان کرد: شهروندان به منظور حمایت از کار و تولیدات داخلی در صورت شناسایی عاملان عرضه کالاهای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.