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۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۲

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

مدارس و دانشگاه‌های اصفهان و ۱۰ شهر استان فردا ۲۳ آبان تعطیل است

مدارس و دانشگاه‌های اصفهان و ۱۰ شهر استان فردا ۲۳ آبان تعطیل است

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: فردا سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه دانشگاه ها و مدارس نواحی ۶ گانه اصفهان و ۱۰ شهرستان دیگر استان به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام شد.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تداوم پایداری وسکون مطلق جو همچنان اصفهان و چند شهرستان را دربر گرفته و ابرناکی شدن، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش میدان را به همراه دارد.

شیشه فروش افزود: براساس مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اصفهان، کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و نیز تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در مناطق شش گانه شهر اصفهان و نواحی و مناطق آموزش وپرورش خمینی شهر، فلاورجان، شاهین شهر، زرین شهر، مبارکه، نجف آباد، پیربکران، فولادشهر و برخوار و سجزی در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه غیرحضوری خواهد بود.

وی افزود: براساس پیش بینی سازمان هواشناسی، با ورود یک سامانه ناپایدار طی ۲۴ ساعت آینده، پایداری جو کاهش یافته و با کاهش غلظت آلاینده‌ها، وضعیت مناسبی برای روز چهارشنبه پیش بینی شده است.

شیشه فروش تأکید کرد: همچنان طرح محدودیت تردد خودروهای با پلاک زوج وفرد در شهر اصفهان از درب منزل اجرایی خواهد شد و ضمن جلوگیری از تردد خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، متخلفان توسط پلیس راهور اعمال قانون خواهند شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه کلیه مصوبات قبلی این کارگروه همچنان پابرجاست، تصریح کرد: دستگاه‌های ناظر عضوکارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اصفهان به صورت شبانه روزی درحال پایش منابع آلاینده، بررسی میدانی شرایط و برخورد با متخلفان هستند.

کد مطلب 5938116

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    نظرات

    • علی IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 3
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      کارمندان ادارات مهم نیستند
    • بچه دار زحمت كش IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 9
      پاسخ
      با تعطيلي مدارس آلودگي هوا برطرف ميشه ؟ چرا سوخت مازوت و كارخانه هاي اطراف تعطيل نميشن ؟ وقتي مدارس تعطيل ميشن من بايد بچمو با خودم توي آلودگي ببرم سر كار در صورتيكه اگه مدارس باز باشن ميشينه توي كلاسش
    • محنا IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      4 1
      پاسخ
      تهرانم تعطیل کنید بچه ها مریض میشن برای ۱ روز

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