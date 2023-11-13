منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تداوم پایداری وسکون مطلق جو همچنان اصفهان و چند شهرستان را دربر گرفته و ابرناکی شدن، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش میدان را به همراه دارد.

شیشه فروش افزود: براساس مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اصفهان، کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و نیز تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در مناطق شش گانه شهر اصفهان و نواحی و مناطق آموزش وپرورش خمینی شهر، فلاورجان، شاهین شهر، زرین شهر، مبارکه، نجف آباد، پیربکران، فولادشهر و برخوار و سجزی در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه غیرحضوری خواهد بود.

وی افزود: براساس پیش بینی سازمان هواشناسی، با ورود یک سامانه ناپایدار طی ۲۴ ساعت آینده، پایداری جو کاهش یافته و با کاهش غلظت آلاینده‌ها، وضعیت مناسبی برای روز چهارشنبه پیش بینی شده است.

شیشه فروش تأکید کرد: همچنان طرح محدودیت تردد خودروهای با پلاک زوج وفرد در شهر اصفهان از درب منزل اجرایی خواهد شد و ضمن جلوگیری از تردد خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، متخلفان توسط پلیس راهور اعمال قانون خواهند شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه کلیه مصوبات قبلی این کارگروه همچنان پابرجاست، تصریح کرد: دستگاه‌های ناظر عضوکارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اصفهان به صورت شبانه روزی درحال پایش منابع آلاینده، بررسی میدانی شرایط و برخورد با متخلفان هستند.