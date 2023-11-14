به گزارش خبرگزاری مهر، فرج اله فصیحی رامندی عضو شورای اسلامی با اشاره به اجرای باند کندروی مشعلدار اظهار کرد: این پروژه با مشارکت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شهرداری اجرا می‌شود و ضرورت دارد حتماً پل زیر گذر مشعلدار در جریان اجرای این پروژه تعریض شود تا مسائل ایمنی و ترافیکی این محور برطرف گردد.

وی همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون تعیین تکلیف برج حکم آباد گفت: هتل سازی در قزوین صرفه اقتصادی ندارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران رغبتی به ساخت هتل در قزوین ندارند گواه این موارد را می‌توان در موافقت‌های اصولی که منجر به ساخت هتل نشد، را دید.

فصیحی رامندی خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده که هیچ سرمایه گذاری در قزوین هتل نمی‌سازد پس باید اجازه دهیم برج حکم آباد به صورت کاربری مصوب که اداری تجاری و مسکونی می‌باشد اجرایی شود.

وی همچنین به تجربه تکمیل ساختمان شهرداری اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته ساختمان شهرداری با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در حال اجرا و تکمیل بود که پیشنهاد شد طراحی آن به معماری ایرانی و اسلامی تغییر یابد اما تا این طرح آماده شود افزایش قیمت‌ها باعث شد تا این ساختمان به حالت نیمه کاره باقی بماند پس تجربه نشان می‌دهد که نباید پروژه در حال اجرا را با طرح‌ها و پیشنهادهای غیر منطقی راکد نگه داشت.

وی در خصوص اجرای بلوار ۵۵ متری در بلوار شهید لشگری و انتهای باقرآباد گفت: تملک این مسیر برای شهرداری بسیار هزینه بر است و باتوجه به اینکه کمربندی آیت الله باریک بین راه اندازی شده ضرورتی برای تعریض این محور وجود ندارد چرا که حالت شریانی و اصلی ندارد و به نوعی مسیر دسترسی محسوب می‌شود.