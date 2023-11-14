به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز (سهشنبه) در سومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین (مقاومت) که در سالن پنج آذر این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: این اجلاسیه برای سومین سال و در جهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین و آزادی سرزمینهای اشغالی برگزار میشود.
سردار سلیمانی افزود: این اجلاسیه در شرایطی برگزار میشود که گروههای مقاومت توانستند در عملیات طوفانالاقصی یک ضربه سنگین و غیرقابل ترمیم را به رژیم کودککش صهیونیستی وارد و هیمنه پوشالی این رژیم را نابود کنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه هدف غربیها همیشه نابودی اسلام و ملتهای مسلمان بوده است، عنوان کرد: همیشه از سمت غرب به اسلام و ملتهای مسلمان حمله صورت گرفته است؛ چرا که صهیونیستها در این منطقه حضور دارند.
وی با بیان اینکه هدف اول صهیونیستها اشغال مسجدالاقصی و بیتالمقدس بود، یادآور شد: بیش از ۴۰ سال از اشغال بیتالمقدس میگذرد و صهیونیستها در طول سالهایی که از اشغال فلسطین میگذرد، جنایتهای زیادی مرتکب شدهاند.
سردار سلیمانی تصریح کرد: قدرتهای غربی همیشه فرمانبردار صهیونیستها بودهاند و در راستای مقابله با ملتهای مسلمان و مردم مظلوم فلسطین اقدام کردهاند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی دوره جدیدی برای مقابله با صهیونیستها بود، گفت: امام راحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند که مسأله اصلی جهان اسلام «فلسطین» است و اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.
وی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی فرهنگ، جغرافیا، ملیت و هویت تاریخی ندارد و میخواهد خود را به جهانیان به عنوان یک ملت معرفی کند.
سردار سلیمانی با بیان اینکه آمریکا سردمدار جنایتکاران عالم است، افزود: صبح عملیات طوفانالاقصی، نیروهای فلسطینی فرمانده لشکر مقابل غزه را از درون رختخواب بیرون کشیدند و اگر ذرهای از پشتیبانی آمریکا کم شده بود، رژیم صهیونیستی زودتر نابود میشد؛ البته خون مردم مظلوم غزه موجب شد تا حقانیت در وجدانهای بیدار دنیا شعلهور شود و مردم سراسر جهان به حمایت از آنها راهپیمایی کنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین به شکست رسانهای نظام سلطه اشاره و عنوان کرد: بیش از ۷۰ سال است که صهیونیستها علیه مردم مظلوم فلسطین جنایت میکنند و غربیها در حمایت از صهیونیستها اجازه نمیدهند یک قطعنامه علیه این رژیم کودککش در مجامع بینالمللی صادر شود.
وی با بیان اینکه وظیفه داریم مظلومیت و مقاومت مردم غزه را تبیین کنیم، گفت: رژیم صهیونیستی مردم مظلوم غزه را وحشیانه به شهادت میرسانَد، اما قادر نیست که جریان جهادی مقاومت را از بین ببرد؛ چرا که این جریان از دل اعتقادات مسلمانان در حال جوشش بوده و پشت آن یک مظلومیت نهفته است.
سردار سلیمانی با بیان اینکه ایستادگی و مقاومت مردم مظلوم غزه برگرفته از فرهنگ عاشوراست، تأکید کرد: پیروزی از آنِ مردم مظلوم فلسطین است. باید مسیر مقاومت را طی کرد تا در گام دوم انقلاب اسلامی شاهد محو رژیم صهیونیستی از صفحه روزگار باشیم؛ ان شاءالله.
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