سردار فتح اللهی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از تلاشهای دانشآموزان، خانوادهها و همکاران فرهنگی برای مشارکت در عرصه مبارزه با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تمامی ساحتهای وجودی و تربیتی دانشآموزان از جمله تربیت آنان برای مراقبت از خود در برابر اعتیاد و آسیبهای اجتماعی توجه و تاکید شده است؛ در این راستا میبایست همه عواملی که به نوعی در تحصیل و تربیت دانش آموزان اخلال ایجاد میکنند را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام نمائیم.
وی گفت: مدرسه میتواند در راستای مبارزه با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی و نیز کوشش برای مصونیت بخشی کودکان و نوجوانان به عنوان یک کانون تربیتی عمل نموده و با تعامل مثبت با اولیا و ارکان محله همانند مساجد و پایگاههای بسیج و … به عنوان یک مرکز اثر بخش توجه قرار گیرد.
فتح اللهی افزود: هر ساله هفته مبارزه با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی در سطح مدارس کشور از بیست و دوم تا بیست و هشتم آبان ماه به صورت هماهنگ برگزار میشود و با توجه به عناوین روز شمار این هفته که بر روی عوامل کمک رسان در مقابله با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی متمرکز شده است، برنامههای متنوعی در مدارس اجرا میشود.
وی ادامه داد: امروز استفاده از نقش کلیدی و محوری خانواده در پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر، یکی از اساسیترین و موفقترین راههای مقابله با این پدیده شوم محسوب میشود و در این مسیر استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی و نیز خانه یاریگران زندگی میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد؛ همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی، توانمندسازی دانش آموزان، اولیا و مشاوران تربیتی میتواند نویدبخش موفقیتهای بیشتر در این مسیر سخت و پیچیده باشد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز اظهار داشت: تجلیل از ایثارگران مبارزه با مواد مخدر و ترویج سبک زندگی آنها میتواند یکی از آموزشهای مفید مهارتهای زندگی به دانش آموزان برای بهتر زیستن باشد؛ بهره گیری از ارزشهای دینی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی نیز به نوبه خود به دانش آموزان قوت شخصیت داده و کمک میکند که آنان کنترل هیجانی بیشتری داشته و رفتارهای تکانشی کمتر و کنترل خشم بیشتری را از خود بروز دهند که این خود تاب آوری در مقابل آسیبهای اجتماعی را به دنبال دارد.
فتح اللهی در پایان تصریح کرد: معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز برای مشارکت در گسترش همکاری جهت توسعه برنامهها و خدمات پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی اعلام آمادگی نموده و میتواند همگام با دیگر دستگاهها در شناساندن آسیبهای اجتماعی به دانشآموزان قدم بردارد.
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