به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قادر محمدی ظهر سه‌شنبه در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز که با هدف ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده این اداره‌کل صورت گرفت، با مهم دانستن نقش کلیدی مهارت در پیدا کردن شغل و کاریابی، بر لزوم فرهنگ‌سازی مهارت‌آموزی در کنار تحصیلات آکادمیک تاکید کرد.

وی اظهار کرد: در بیشتر کشورهای دنیا تقریباً ۳۰ درصد افراد پس از اخذ دیپلم، وارد دانشگاه و مابقی وارد عرصه کار و تولید می‌شوند که این نشان از اهمیت مهارت آموزی در این کشورها دارد.

امام جمعه نظرآباد بیان کرد: ترویج گفتمان مهارت آموزی و آگاه‌سازی جوانان به این مهم که کار، عار نیست از رسالت‌های حوزه فنی و حرفه‌ای است.

وی تصریح کرد: باید در وضعیت فعلی جامعه را توجه جوانان به این مطلب جلب کرد که دیگر ظرفیت شغل دولتی و کار پشت میزنشینی اشباع و باید خودشان بتوانند با کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، در مسیر خوداشتغالی و کارآفرینی ورود کنند و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بهترین مکان برای کسب مهارت‌های مناسب ورود به بازار کار است.