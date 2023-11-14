تدابیر طب ایرانی برای توقف یائسگی زودرس

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا کاشانی، با اشاره به اهمیت سلامت بانوان، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم بانوان بحث یائسگی زودرس، پیشگیری و درمان آن است که به عنوان یکی از اولویت‌های سلامت بانوان در هفته سلامت زنان در نظر گرفته شده و در طب ایرانی می‌توان با اصلاح شیوه زندگی و درمان‌های کمکی به توقف روند یائسگی و بازگرداندن سیکل‌های طبیعی کمک کرد.

وی با اشاره به عوارض بروز یائسگی زودرس همچون عدم امکان باروری، پوکی استخوان، عوارض قلبی عروقی، اختلال عملکرد جنسی و مشکلات روحی، گفت: از آنجایی که سن یائسگی به صورت ژنتیکی تعیین می‌شود و سن یائسگی دختران به مادران نزدیک تر است، اگر در خانواده یائسگی زودرس یا نارسایی زودرس تخمدان وجود داشته باشد دختران این خانواده هم امکان دارد دچار این مشکل شوند لذا ضروری است تدابیر لازم جهت پیشگیری از یائسگی زودرس این دختران انجام شود.

کاشانی افزود: از دیدگاه طب ایرانی یکی از علل عمده توقف قائدگی قبل از یائسگی طبیعی، غلبه غیرطبیعی سودا است که با مشکلات عصبی و روانی همچون اضطراب و افسردگی و با علائم سردی و خشکی بدن همراه است.

وی ادامه داد: اکثر افرادی که دچار نارسایی زودرس تخمدان هستند یک شرح حال قبلی از استرس دارند که ما در طب ایرانی از آن با اصطلاح اعراض نفسانی یاد می‌کنیم و با اصلاح سبک زندگی در جهت افزایش احتمال برگشت تخمدان تلاش می‌کنیم. این اقدامات در کنار ارجاع به متخصص زنان صورت می‌گیرد، چرا که آینده باروری زنان اهمیت زیادی دارد.

این متخصص طب ایرانی با بیان اینکه تشخیص نارسایی زودرس تخمدان بار روانی سنگینی را به فرد تحمیل می‌کند، اظهار داشت: اینها خانم‌های جوانی هستند که زیر ۴۰ سال سن دارند و در سن باروری هستند که آمادگی چنین تشخیصی را ندارند؛ بنابراین نحوه آگاه کردن فرد درباره بیماری باید با صرف وقت کافی و کاملاً دلسوزانه باشد.

وی یادآور شد: توصیه‌های طب ایرانی در اصلاح سبک زندگی که به پیشگیری و درمان یائسگی زودرس می‌انجامد هم به افرادی که در حال حاضر درگیر یائسگی زودرس هستند کمک می‌کند و هم به دخترانی که مادرانشان درگیر این مساله هستند زیرا همانگونه که گفته شد امکان دارد به صورت ژنتیکی دچار این مشکلات شوند.

این متخصص طب ایرانی با تاکید بر حفظ آرامش و مدیریت هیجانات حوادث، گفت: از عوامل کلیدی در بهبود نارسایی زودرس تخمدان حفظ و برقراری آرامش روحی و روانی فرد است. به همین منظور توصیه می‌کنیم بانوان تا حد امکان ورودی‌های ذهن خود را کم کنند یعنی غیر از موارد کاری یا آموزشی سراغ فضای مجازی و اخبار نروند. همچنین رفتن به طبیعت، دیدن مناظر طبیعی، گوش دادن به نغمه‌های طبیعی مثل صدای پرندگان، صدای رودخانه و صدای آرامبخش باران کمک کننده است.

کاشانی افزود: در کنار این موارد تمرین تنفس آرامبخش، استفاده از بوهای خوش و استفاده از میوه‌هایی مثل سیب و گلابی، انار شیرین و فالوده سیب که در ترکیب آن از گلاب و عرق بیدمشک استفاده می‌شود، به تقویت قلب و مغز کمک می‌کند.

وی یادآور شد: مصرف غذاهای خونساز و لطیف مانند تخم مرغ عسلی، گوشت پرندگان، گوشت گوسفند و استفاده از شیر گاو و غذاهایی که از شیر گاو در آن استفاده می‌شود مثل حریره بادام، شیر برنج، فرنی که با شیره انگور شیرین شده و میوه‌هایی که رطوبت بخش هستند و گرمای مطلوبی دارند مثل انگور، انجیر و استفاده از خشکبار مانند مویز، انجیر و بادام در رژیم غذایی توصیه می‌شود.

این متخصص طب ایرانی با اشاره به اهمیت ورزش و نقش آن در سلامت بانوان تاکید کرد: بایستی در برنامه روزانه زمان مناسبی را به ورزش اختصاص دهیم. ورزش با افزایش اعتماد به نفس و نشاط به کنترل افسردگی کمک می‌کند، از سویی خود ورزش به ترشح هرمون‌های جنسی از غده هیپوفیز کمک می‌کند.

وی افزود: ورزش‌های کششی، نرمش‌ها، ماساژ، بخصوص ماساژ ساق و کف پا که به عنوان ماساژ ریلکسیشن از آن یاد می‌کنیم مناسب است.

کاشانی ادامه داد: خواب مناسب نیز اهمیت زیادی در سلامت بانوان دارد، خواب مطلوب خوابی است که قبل از نیمه شب باشد و وقتی فرد بیدار می‌شود احساس سبکی، نشاط و قدرت کند. این خواب مطلوب آرامش روانی ایجاد می‌کند و باعث تمدد قوا و تقویت متابولیسم بدن و دفع سموم ز ابدن می‌شود. همچنین بایستی از خواب طولانی روز باید پرهیز کنیم.

وی افزود: یکی از موارد دیگر در اصلاح شیوه زندگی توجه به دفع مناسب از طریق اصلاح یبوست است که اهمیت زیادی در پیشگیری و درمان یائسگی زودرس دارد.