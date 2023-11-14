حملات جدید حزب الله به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع عبری از حملات جدید مقاومت اسلامی لبنان به مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی در الجلیل خبر دادند.

منابع عبری زبان اعلام کردند که آژیر خطر در بخش‌هایی از شمال فلسطین اشغالی از جمله شومیرا، زرعیت و شتولا در الجلیل غربی به صدا درآمده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از شلیک موشک ضدزره از لبنان به سمت یکی از پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی در الجلیل علیا در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

حزب الله لبنان اعلام کرد که گروهی از نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در نزدیکی پایگاه المرج در شمال فلسطین اشغالی با اسلحه مناسب هدف قرار داده و تلفاتی قطعی به آن‌ها وارد کرده است.

همزمان توپخانه رژیم صهیونیستی منطقه عیتا الشعب در جنوب لبنان را زمینی و هوایی زیر آتش گرفته است.

توپخانه رژیم صهیونیستی اطراف منطقه اللبونه را گلوله باران کرد.

یک تانک اسرائیلی دو منزل را در اطراف شهرک طیرحرفا هدف قرار داد.