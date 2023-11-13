به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری در گزارشی با ابراز شگفتی از قدرت رزمی یگان پهپادهای انتحاری جنبش مقاومت حزب الله لبنان علیه مواضع صهیونیست‌ها در نوار مرزی به سران رژیم اسرائیل هشدار دادند.

بر پایه این گزارش، کانال «۱۳» عبری با اشاره به استفاده گسترده حزب الله از توان پهپادی خود در مناطق مرزی علیه نظامیان صهیونیستی به نقل از یک ژنرال ذخیره و فرمانده سابق تشکیلات پدافند هوایی اسرائیل نوشت: «این نخستین رویارویی ما با این حجم از تهدید پهپادهای متنوع در تاریخ نبردهایمان با حزب الله لبنان است.»

«شاحر شوحات» سرتیپ صهیونیستی با ابراز شگفتی از انواع مختلف پهپادهای رزمی به کار گرفته شده از سوی حزب الله از آغاز درگیری‌ها علیه مواضع صهیونیست‌ها اذعان کرد که ما شاهد استفاده حزب الله از پهپادهای ریز و درشت متنوع از معمولی تا کلاس پیشرفته شاهد ۱۳۶ با حمل مواد منفجره و بُرد پروازی بلند هستیم.

این نظامی باسابقه ارتش صهیونیستی با اذعان به دشواری رهگیری این پهپادها خاطرنشان کرد: مشکل ابتدا در کشف این ادوات برای مقابله با این اهداف است، سپس مرحله شناسایی آن را داریم که آن هم آسان نیست، زیرا تعدادی جنگنده را نیز به کار می‌گیریم. و سپس مرحله‌ای وجود دارد که از پیچیدگی کمتری برخوردار نیست، که مأموریت رهگیری است.

گفتنی است تبادل آتش میان جنبش مقاومت حزب الله لبنان با نظامیان صهیونیستی در نوار مرزی با فلسطین اشغالی وارد موج جدیدی از درگیری‌ها شده است و رزمندگان مقاومت با استفاده از پهپادهای رزمی طی روزهای اخیر ضربات سختی به مواضع صهیونیست‌ها وارد کرده‌اند که موجب نگرانی شدید در محافل رسانه‌ای و نظامی اشغالگران شده است.