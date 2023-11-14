کشتی های دشمن اسرائیلی را در دریای سرخ هدف قرار خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی عزت، کرامت و سربلندی امت اسلام را در انجام فریضه جهاد دانست.
رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: بدون جهاد امت اسلامی خوار و ذلیل میشود، دچار تشتت میشود و زیر یوغ دشمنان میرود.
الحوثی گفت: حالت ضعف کنونی امت اسلامی و گرفتاریهایی که در نتیجه آن برای امت اسلامی ایجاد میشود، به روشنی اهمیت فریضه جهاد در راه خدا را نشان میدهد.
وی افزود: نیاز ضروری وجود دارد که امت اسلامی قوی باشد و از یک سو بتواند به مسئولیتهای خود عمل کند و از سوی دیگر بتواند از خود دفاع کند.
الحوثی گفت: انفعال امت اسلامی، خالیکردن پشت یکدیگر و نبودِ روحیه جهادی باعث میشود که امت اسلامی، کرامت و استقلال خود را از دست بدهد، زیانهای بسیار بزرگی را متحمل شود و در معرض طمعورزی دشمنان قرار بگیرد.
وی افزود: هنگامی که امکانات و جمعیت بسیارِ امت اسلامی را با سطح تأثیرگذاری و نقش آنان در جهان با هم مقایسه میکنیم، نتیجه آن بسیار تاسفبرانگیز و ناراحتکننده است.
الحوثی گفت: مواضع بیش از یک میلیارد مسلمان در برابر مصیبتهای بزرگ ملت فلسطین که بیش از ۷۰ سال به طول انجامیده است، مواضعی محدود و ضعیف است.
وی ادامه داد: غزه با نسلکشی جمعی و کشتار مردم بیگناه در مساجد، مدارس، بیمارستانها و مدارس وابسته به سازمانهای بینالمللی که برای پناهگرفتن به آنجا رفتهاند دست و پنجه نرم میکند.
الحوثی گفت: نوار غزه با محاصره مشترک عربی اسرائیلی روبروست و کشورهای همسایه آن تلاشی جدی برای رساندن غذا، دارو و نیازهای بشری به آن ندارند.
وی ادامه داد: سازمانهای عربی جدیت و اراده برای اقدام جدی در قبال غزه را ندارند. نشست کشورهای عربی و اسلامی با آن که نشستی اضطراری با حضور ۵۷ کشور بود موضع یا اقدامی عملی را در پی نداشت؛ این موضوع شرمآور و ناراحتکننده است. ۵۷ کشور عربی و اسلامی با تمام وزن و امکانات خود بیانیهای صادر کردند که از یک نفر در یک مدرسه ابتدایی نیز برمیآمد.
الحوثی گفت: برخی کشورهای عربی به رهاکردن فلسطین اکتفا نکردند، بلکه در پشت پرده با آمریکا همدست شدهاند تا اسرائیل هرچه میخواهد انجام بدهد. کشورهای عربی میخواهند غزه از کنترل مجاهدان خارج شود و تحت کنترل مستقیم صهیونیستها یا تشکیلات خودگردان باشد. تشکیلات خودگردانی که حتی در کرانه باختری نیز کنترلی ندارد چه رسد به غزه.
وی افزود: آمریکا و اسرائیل دو روی سکه سرکشی، جنایت، حقیرکردن ملتها و رویکرد ستیزهجویانه در قبال جامعه بشری هستند. آمریکاییها هرگونه کمکی را به صهیونیستها انجام دادند. از نظر نظامی آنها پلی هوایی برای تجهیز اسرائیل با انواع تسلیحات و مستشاران تشکیل دادند و از نظر سیاسی نیز از صهیونیستها حمایت کردند.
الحوثی گفت: انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان و دیگر کشورهای غربی نسبت به حمایت همهجانبه از دشمن اسرائیلی اقدام کردند و حتی علیه بیمارستانها نیز تحریکاتی را صورت دادند.
وی افزود: موضع ملت ما از آغاز حمله دشمن به غزه موضعی روشن و شرافتمندانه بوده است. ما از روز نخست ایستادگی خود در کنار ملت فلسطین و مقاومت را اعلام کردیم. اگر معبری زمینی برای رسیدن مردم ما به فلسطین فراهم شود، هزاران تن از مبارزان آزاده و قهرمان ملت ما به آنجا خواهند رفت. از کشورهایی که از نظر جغرافیایی بین ما و فلسطین قرار دارند میخواهیم دستکم برای محکزدن صداقت ما، معبری زمینی را تنها برای عبور جوانان ما به سوی فلسطین باز کنند.
الحوثی گفت: برادران ما در نیروی هوایی و پهپادی یمن، چندین عملیات را علیه اهداف دشمن اسرائیلی انجام دادند که آخرین مورد آن دیروز بود. اقدام ما در سطح موشکباران دشمن و حمله پهپادی به آن ادامه خواهد داشت. ما برای انجام عملیاتهای دیگر علیه اهداف صهیونیستی قابل دسترس در فلسطین و خارج از آن برنامهریزی میکنیم و از انجام آن دست نخواهیم کشید.
وی افزود: دشمن پرچمهای خود را در سفارتخانههای خود در کشورهای عربی به اهتزاز درآورده اما جرات ندارد که پرچم خود را روی کشتیهایی که از دریای سرخ عبور میکنند قرار بدهد. درپیشگرفتن روشهای قاچاقی و پنهانی در دریای سرخ از سوی دشمن اسرائیلی نشانگر ترس آن و تاثیرگذاری موضع کشور و ملت ما علیه آن است.
الحوثی ادامه داد: ان شاالله کشتیهای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را مورد هجوم قرار خواهیم داد و آنها را مجازات خواهیم کرد. تمام جهان بداند که ما بدون شک در هر سطحی که بتوانیم آنها را هدف قرار خواهیم داد.
وی ادامه داد: از آغاز اتفاقات فلسطین پیامهای تهدید و تشویق از سوی آمریکا به ما رسید، اما ما به آنها توجهی نکردیم. ما از تمامی ملتهای اسلامی و عربی میخواهیم که تقوای الهی پیشه کنند و کالاهای آمریکایی و اسرائیلی و تمامی شرکتهای حامی صهیونیستها را تحریم کنند.
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