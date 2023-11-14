اهتمام دولت به رفع نیازهای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری از برخی مشکلات و کمبودها رنج می‌برد، گفت: دولت برای رفع نیازهای این استان اهتمام جدی دارد و تلاش می‌کند تصمیمات مناسبی برای جبران کاستی‌های استان اتخاذ کند.

معاون اول رئیس جمهور مردم استان چهارمحال و بختیاری را وفادار و سلحشور توصیف کرد و اظهار داشت: تعلق خاطر مردم این استان به نظام جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و دولت نمایان است و انتظار از دستگاه‌های اجرایی این است که در ایفای تعهدات خود نسبت به مصوبات استان اهتمام ویژه داشته باشند و گام‌های عملی در راستای جهش و توسعه استان بردارند.

در این جلسه که استاندار چهارمحال و بختیاری، وزرای نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور داشتند، توافقات و تعهدات دستگاه‌های اجرایی برای استان چهار محال و بختیاری مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

تخصیص اعتبار لازم برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در حوزه بهداشت و درمان، کمک به اجرای طرح‌های دانشگاهی، فرهنگی و احداث پارک بانوان، اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ورزشی و عملیاتی سازی طرح‌هایی در بخش عمرانی نظیر گازرسانی، راه‌سازی و راه آهن از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود.