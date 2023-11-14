کنترل دیابت در کودکان دشوارتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما عباسی اظهار داشت: آموزش از راه داستان برای کودکان بسیار جذابتر است و از اوایل دهه ۹۰ شخصیت عروسکی به نام «کیپو» شکل گرفت که هدف آن آموزش به کودکان دیابتی بود و داستانش هم این بود که این عروسک تصمیم میگیرد از سرزمین قندیها به زمین بیاید و ببیند وضعیت کودکان مبتلا به دیابت در سیاره زمین چگونه است.
وی افزود: هدف این است که در دل شخصیت پردازی و داستان سرایی، به کودکان آموزش داده شود تا دیابت خود را مدیریت کنند. زیرا برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال، این کار بسیار دشوار است و به همین دلیل تلاش میشود با زبان ساده کودکانه آنها را با شرایط بیماری، آشنا کرده و به آنها راه درست برخورد با دیابت آموزش داده شود.
عباسی با اشاره به اینکه آموزش و مشاوره خودمدیریتی دیابت به همه افراد مبتلا اولین اصل از انجمنهای حمایت از افراد دیابتی است، خاطر نشان کرد: اطلاعرسانی و پیشگیری در رأس همه برنامههای انجمنهای فعال در حوزه دیابت است که این آموزشها برای همه مردم لازم و ضروری است تا زمینههای ابتلاء به دیابت کاهش پیدا کند.
وی بر این باور است که پزشکان و پیراپزشکان نیز باید دانش خود را در این حوزه به روز کنند و افزود: یکی از فعالیتهای انجمنهای دیابت آموزش و به روز کردن دانش این گروه است اما در همه این مراحل، بحث آموزش در اولویت قرار دارد و رأس همه فعالیتها به شمار میرود.
مریم دماوندی مدیر ارشد واحد بالینی پزشکی و تحقیقات نوو نوردیسک، در خصوص برنامههای آموزشی گفت: برنامههای آموزشی ما با هدف پیشگیری از ابتلاء به دیابت نوع ۲ و همچنین مدیریت بهتر دیابت، در ایران به اجرا در آمده است.
وی افزود: تا کنون بیش از ۸۹۰ هزار نفر از افراد دیابتی در برنامههای آموزشی شرکت کردهاند. آموزش کودکان یکی از اولویتها است و در همین راستا با طراحی عروسک «کیپو، مسافری از سیاره قندیها» به دنبال انتقال مفاهیم کلیدی دیابت به زبانی ساده و کودکانه به کودکان دیابتی است.
نظر شما