دستگیری سارق داخل خودرو در نظرآباد

سرهنگ فرج‌الله اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش سرقت ECU داخل خودرو در سطح شهر نظرآباد و مطالبه شهروندان از پلیس برای شناسایی متهمان، شناسایی و دستگیری سارق و یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی و بکارگیری شگردهای پلیسی از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی نظرآباد، هویت یک سارق در این زمینه شناسایی و با ردزنی مخفیگاه او در شهر نظرآباد؛ نامبرده در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در مخفیگاه او تعداد قابل توجهی لوازم سرقتی خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد بیان کرد: پس از انتقال متهم به پلیس آگاهی، نامبرده در تحقیقات فنی و بازجویی‌های تخصصی، به ۸ فقره سرقت ECU داخل خودرو اعتراف کرد و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

وی متذکر شد: از شهروندان در خواست می‌شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک در محیط پیرامون خود، با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.