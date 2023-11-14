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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۱

فرمانده انتظامی نظرآباد خبر داد؛

دستگیری سارق داخل خودرو در نظرآباد

دستگیری سارق داخل خودرو در نظرآباد

نظرآباد- فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد از دستگیری سارق حرفه‌ای داخل خودرو و کشف ۸ فقره سرقت ECU خبر داد.

سرهنگ فرج‌الله اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش سرقت ECU داخل خودرو در سطح شهر نظرآباد و مطالبه شهروندان از پلیس برای شناسایی متهمان، شناسایی و دستگیری سارق و یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی و بکارگیری شگردهای پلیسی از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی نظرآباد، هویت یک سارق در این زمینه شناسایی و با ردزنی مخفیگاه او در شهر نظرآباد؛ نامبرده در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در مخفیگاه او تعداد قابل توجهی لوازم سرقتی خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد بیان کرد: پس از انتقال متهم به پلیس آگاهی، نامبرده در تحقیقات فنی و بازجویی‌های تخصصی، به ۸ فقره سرقت ECU داخل خودرو اعتراف کرد و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

وی متذکر شد: از شهروندان در خواست می‌شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک در محیط پیرامون خود، با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 5939086

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