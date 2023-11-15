عجایب کویر گمشده در بی توجهی مسئولان/ایجاد گیت در مسیر لوت

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: کویر لوت یکی از آثار ثبت شده در فهرست آثار جهانی ایران محسوب می‌شود که ۷۰ درصد عرصه‌های این پرونده ثبت جهانی در استان کرمان قرار گرفته است، بیابان لوت در سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان قرار گرفته است که البته به دلیل اینکه کرمان بیشترین میزان این عرصه را در خود جای داده است میزبان پایگاه میراث جهانی بیابان لوت نیز محسوب می‌شود.

وجود گرم‌ترین نقطه زمین در گندم بریان، نبکاها به عنوان گلدان‌های طبیعی لوت، کلوتها به عنوان بزرگترین سازه‌های بیابانی منطقه، رودخانه شور، دره کشیت، بزرگترین تپه‌های شنی جهان از جمله عجایب این منطقه محسوب می‌شود اما با وجود ظرفیت‌های بی شمار کویر لوت میزان جذب گردشگر خارجی در این منطقه مطلوب نیست و به وضوح می‌توان دید هیچ برنامه مناسبی برای بهبود این وضعیت نیز وجود ندارد.

عدم سرمایه گذاری در راستای ایجاد زیر ساختهای گردشگری طی سال ۹۵ که این پرونده ثبت جهانی شد تا کنون نشان می‌دهد اقدام مؤثری برای توسعه گردشگری در کرمان انجام نشده است

عدم سرمایه گذاری در راستای ایجاد زیر ساخت‌های گردشگری طی سال ۹۵ که این پرونده ثبت جهانی شد تا کنون نشان می‌دهد اقدام مؤثری برای توسعه گردشگری در کرمان انجام نشده است و هر از گاهی مسئولان کرمان دور هم جمع می‌شوند و از ظرفیت‌های گردشگری کرمان می‌گویند و از عدم وضعیت مطلوب در خصوص جذب گردشگر گلایه می‌کنند و همه چیز تا جلسه بعد فراموش می‌شود.

آنچه که طی این سال‌ها در کویر شهداد روی داده است و تلاش در راستای افزایش تعداد اقامتگاه‌های بومگردی در بخش خصوصی بوده است اما عملاً در بخش دولتی اقدام خاصی صورت نگرفته است و در گزارش عملکردها نیز بر روی تعداد این اقامتگاه‌ها و بومگردی ها مانور داده می‌شود.

البته در پی شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی و کاهش میزان سفرها استقبال از این واحدهای بومگردی هم کاهش یافته است و اگر پای صحبت فعالان این واحدها نیز بنشینید کاهش تعداد مسافران از رونق این واحدها نیز کاسته است.

آغاز فصل گردشگری در کویر لوت

اما حالا با سرد شدن هوا در مناطق مختلف کشور و معتدل شدن دما در کویر لوت فصل گردشگری در این مناطق نیز آغاز شده است و انتظار می‌رود روند مراجعه گردشگران و تورهای گردشگری به کویر لوت نیز افزایش یابد.

عملاً در مقایسه امسال با سال گذشته نمی‌توان رونق خاصی در زمینه توسعه زیر ساختهای گردشگری در این منطقه مشاهده کرد، حتی جاده شهداد – نهبندان به سال‌ها قبل به دلیل سیلاب تخریب شد بعد از گذشت سال‌ها هنوز اصلاح نشده و این جاده کویری مدتهاست تخریب و به حال خود رها شده است.

جاده شهداد – نهبندان به سال‌ها قبل به دلیل سیلاب تخریب شد بعد از گذشت سال‌ها هنوز اصلاح نشده و این جاده کویری مدتهاست تخریب و به حال خود رها شده است

عملاً تنها راه دسترسی به کلوتها در این منطقه جاده کرمان – شهداد است که البته این جاده نیز از استانداردهای لازم برخوردار نیست و حتی یک مجتمع بین راهی استاندارد نیز در این مسیر وجود ندارد.

البته مردم شهر شهداد که نزدیک ترین نقطه به این منطقه گردشگری است طی سالهای اخیر سعی کرده‌اند جای خالی سرمایه گذاری‌های دولتی را پر کنند و با برپا کردن واحدهای بومگردی در خانه‌های قدیمی و باغ‌ها و نخلستان‌های خود و خلاقیت‌های فردی تا حدودی مشکلات را رفع کنند.

درخواست در خصوص ارتقای بخش شهداد به شهرستان

البته مطالباتی نیز در خصوص ارتقای بخش شهداد به شهرستان نیز وجود دارد که در صورت محقق شدن این امر شاید بتوان در خصوص متمرکز شدن بیشتر بودجه‌های لازم برای توسعه مجتمع‌های تفریحی و رفاهی کاری قابل توجه انجام داد.

با آغاز فصل سرد سال؛ حالا کویر شهداد که در بخش‌هایی از گندم بریان در طول تابستان دما به بالای ۷۰ درجه نیز می‌رسد، آب و هوایی معتدلی پیدا کرده است، گروه‌های گردشگری داخل استان و گاه از بیرون از استان کرمان برای بازدید از کویر به این منطقه سفر می‌کنند.

وجود این تورها در کنار رونق گردشگری در کویر اما مشکلات زیادی نیز ایجاد می‌کند که یکی از آنها تخریب محیط زیست و گاه آلودگی کویر به زباله‌های مختلف است.

اگر به برخی از مناطق کلوته‌ای شهداد سر بزنید متأسفانه آثار حضور این گردشگران را می‌توان دید، انجام آفرود در قلب کلوته‌ای شهداد و مخاطراتی که آنها برای کویر دارند را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

مدیر پایگاه میراث جهانی لوت در استان کرمان در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: کویر لوت یکی از آثار ثبت جهانی استان کرمان و تنها اثر ثبت ملی طبیعی ایران است که دارای قابلیت‌های بسیار در راستای جذب گردشگر می‌باشد.

معین افضلی ادامه داد: با توجه به سرد شدن هوا زمینه برای سفر به کویر نیز مساعد شده و حضور گردشگران نیز افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: یکی از نیازهای جدی در شهداد ایجاد زیر ساخت‌های متناسب با حضور گردشگران به منطقه است زیرا در برخی از فصول سال میزان ورود گردشگران به شهداد بسیار قابل توجه است و باید خدمات دهی و زیر ساخت‌ها نیز توسعه یابد.

اختصاص بودجه به پایگاه جهانی لوت ضروری است

افضلی ادامه داد: اختصاص اعتبار مورد نیاز به پایگاه جهانی لوت ضروری است و باید در راستای توسعه زیر ساختهای گردشگری در این منطقه برنامه ریزی جدی انجام شود.

وی گفت: یکی از مسائلی که در حال انجام است ایجاد یک گیت برای ورود تورهای گردشگری است و این کار د شهداد در حال انجام است و تا دهه فجر به اتمام می‌رسد.

کویر لوت یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری کرمان محسوب می‌شود که علیرغم همه داشته‌هایش اما سرمایه گذاری مناسبی در آن انجام نشده است که البته این مساله را می‌توان در اکثر پرونده‌های ثبت جهانی کرمان مشاهده کرد.

وی با توجه به آغاز فصل گردشگری در لوت از مسافران خواست بدون راهنما در اعماق کویر حضور نیابند.