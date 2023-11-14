فرهنگ سازی در بحث جوانی جمعیت و فرزندآوری مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام احمدوند سه شنبه در نشست ستاد حمایت از خانواده جوانی جمعیت شهرستان نهاوند که با حضور مدیرکل بانوان استانداری همدان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: بحث جمعیت بسیار مهم و یکی از معیارهای قدرت همین جمعیت است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه، اظهار کرد: معتقدم اقتصاد در زمینه‌های جمعیتی مؤثر است، معیشت مهم است اما ریشه اصلی فرهنگ است و باید فرهنگ سازی کرد

فرماندار نهاوند در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه دولت اقدامات خوبی انجام داده اما یک باره حل همه موانع شدنی نیست و زمان می‌خواهد، افزود: تک فرزندی به یک فرهنگ تبدیل شده و بدین ترتیب، تلاش برای افزایش فرزندآوری طبیعی است که دشوار است.

احمدوند با بیان اینکه زمانی طلاق دارای قبح بالایی بود و آمار هم در این زمینه بسیار پایین بود اما هم اکنون شاهد روند افزایشی آن هستیم، اضافه کرد: ریشه اصلی همه موضوعات فرهنگی است که رهبری اهمیت فرهنگ را به اکسیژن برای حیات تشبیه کرده‌اند، از همین رو فرهنگ سازی بسیار مهم است و کار فرهنگی هم برنامه می‌خواهد هم اراده‌ای مصمم برای اجرا و تحقق آن می‌خواهد.