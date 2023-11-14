نزدیک شدن حماس و اسرائیل به توافق مبادله اسرا و آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان به نقل از یک مسئول اسرائیلی اعلام کرد که مذاکرات بر سر مبادله اسرا تحت نظارت قطر، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و موساد در جریان است.

سی ان ان به نقل از یک منبع آمریکایی هم آورده است که حماس و اسرائیل به دست‌یابی به توافق برای آزادی اسرا در مقابل آتش‌بس انسانی موقت نزدیک شدند.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی هم بیان کرد که مذاکرات برای مبادله اسرا پیشرفت داشته و طرفین در حال نزدیک شدن به توافق بر سر اولین اقدام یعنی آزادی کودکان اسرائیلی در مقابل کودکان فلسطینی هستند.

از سوی دیگر، «عزت الرشق»، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که دشمن صهیونیستی همچنان در حال تعلل و کارشکنی در مسیر دست‌یابی به توافق برای آتش‌بس انسانی در غزه است.

الرشق بیان کرد که تاکنون چند مرتبه توافق اولیه برای آزادی روزانه تعداد معینی از اسرا در مقابل آزادی زنان و کودکان اسیر فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی و ورود کمک‌های بشردوستانه به تمامی مناطق در نوار غزه بدون هیچ استثنایی و ضرورت ایجاد محیطی امن که اجازه سرشماری و آمارگیری اسرای اسرائیلی را بدهد، حاصل شده و هر بار طرف اسرائیلی در لحظه آخر زیر این توافق‌ها زده و خواسته‌های جدیدی را مطرح کرده که ما را به خانه اول بازگردانده است.

وی گفت: دشمن صهیونیستی قصد دارد حساب اسرای اسرائیلی را از اسرای خارجی و دوتابعیتی جدا سازد و هرگونه توافق را صرفاً به آزادی اسرای خود مشروط ساخته و البته جدیتی هم برای رسیدن به توافق ندارد و تنها در حال تعلل و خرید وقت بیشتر برای ارتکاب جنایات بیشتر علیه مردم غزه است.

عضو دفتر سیاسی حماس عنوان کرد: رژیم صهیونیستی خانواده‌های اسرای اسرائیلی را سر کار گذاشته و به دروغ ادعا می‌کند با جدیت در تلاش برای آزادی آن‌هاست اما در حقیقت تلاشی در این راستا انجام نمی‌دهد.

عزت الرشق تاکید کرد که ما به نوبه خود آماده‌ایم هر لحظه شرایط فراهم باشد و در چارچوب توافقی انسانی که به ورود کمک‌های بشردوستانه به تمامی مناطق در نوار غزه منجر شود، زنان و کودکان و خارجی‌ها را در مقابل زنان و کودکان اسیر فلسطینی در زندان‌های اسرائیلی آزاد کنیم.

همچنین «جو بایدن»، رییس جمهور آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که معتقد است اسرا در نوار غزه آزاد می‌شوند.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، رییس جمهور آمریکا درباره آزادی اسرا به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: من هر روز با افراد مشمول در این موضوع صحبت می‌کنم. من معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد. اما نمی‌خواهم وارد جزییات شوم.

به گزارش سی ان ان، یک مقام ارشد آمریکایی آگاه از این مذاکرات، روز سه شنبه ادعا کرد که اشغالگران قدس و حماس در ازای توقف پایدار و چند روزه درگیری‌ها در حال نزدیک تر شدن به توافقی برای تضمین آزادی اسرایی هستند که در اختیار این گروه مقاومت هستند.

این در حالیست که بر پایه نظرسنجی روزنامه عبری زبان معاریو، ۵۹ درصد ساکنان اراضی اشغالی موافق آتش‌بس در غزه در مقابل بازگرداندن اسرای اسرائیلی از غزه هستند.

این نظرسنجی می‌افزاید: محبوبیت نتانیاهو در بین شهرک نشینان به ۲۶ درصد رسیده و محبوبیت گانتز نیز به ۵۲ درصد افزایش یافته است. ۳۳ درصد اسرائیلی‌ها موافق عقب‌نشینی از غزه پس از جنگ و واگذاری اداره این باریکه به یک طرف بین‌المللی هستند. ۲۲ درصد اسرائیلی‌ها هم گفته‌اند حتی پس از پایان جنگ نیز اوضاع امنیتی غزه باید در کنترل رژیم صهیونیستی باشد.