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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۲

حضور سرپرست سابق در نساجی تکذیب شد/ جلسات روانشناسی برای بازیکنان

حضور سرپرست سابق در نساجی تکذیب شد/ جلسات روانشناسی برای بازیکنان

با اینکه گفته می شد سرپرست سابق تیم فوتبال نساجی بار دیگر به کادرفنی این تیم اضافه خواهد شد اما این موضوع صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی مازندران در لیگ بیست و سوم با حواشی زیاد دست و پنجه نرم می‌کند. این تیم که اوضاع خوبی در جدول ندارد با انجام ۹ بازی و کسب ۶ امتیاز در مکان پانزدهم قرار گرفته است و هواداران این تیم بابت عملکرد ضعیف بازیکنان و اعضای کادرفنی ناراضی هستند و بارها در ورزشگاه شهید وطنی با شعارهایی که سر داده‌اند خواستار برکناری مدیرعامل و سرمربی تیم خود شدند.

با این حال مدیران باشگاه باشگاه نساجی هنوز قصدی برای تغییر در کادرفنی خود ندارند و فرصت دوباره به سید مهدی رحمتی و دستیارانش داده‌اند تا وضعیت نساجی را در لیگ برتر بهتر کنند. در برخی از خبرها آمده بود که اسماعیل اسماعیلی که پیش از حضور رحمتی در نساجی به عنوان سرپرست (مدیر) تیم مشغول به فعالیت بوده قرار است بار دیگر به جمع دستیاران رحمتی اضافه شود که اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این موضوع را تکذیب کرد.

همچنین برای ایجاد افزایش انگیزه و روحیه در بین بازیکنان، یک پزشک روانشناس چند جلسه در ماه برای اعضای این تیم صحبت خواهد کرد تا آنها با آرامش بیشتری پا به زمین مسابقه برای دیدارهای پیش روی خود بگذارند.

تمرینات نساجی از فردا پنج‌شنبه ۲۵ آبان برای دیدار با مومبای سیتی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا آغاز خواهد شد. این دیدار روز سه شنبه ۷ آذر برگزار می‌شود و هر دو تیم شانسی برای صعود به مرحله حذفی ندارند و به نوعی این دیدار تشریفاتی خواهد بود.

کد مطلب 5939414
بهنام روان پاک

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