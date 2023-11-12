شعار «حیا کن رها کن» هواداران نساجی به درودگر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نساجی و ذوب آهن امروز یکشنبه ۲۱ آبان و در هفته دهم لیگ برتر از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه دو بر یک به سود ذوب آهن به اتمام رسید.

این باخت، پنجمین شکست نساجی در این فصل به حساب می‌آمد و تیم نساجی با احتساب رقابت‌های آسیایی در پنج بازی اخیر خود تنها مقابل سپاهان به نتیجه تساوی دست یافته است و مقابل چهار حریف خود بازی را واگذار کرده است.

رحمتی و اعضای کادرفنی نساجی که پیش از این با توجه به نتایج کسب شده زیر فشار هواداران بودند، پس از بازی از سوی آنها مورد انتقاد قرار گرفتند و تماشاگران علاوه بر شعار «حیاکن، رها کن» که برای رحمتی سر می‌دادند، نسبت به عملکرد صادق درودگر مدیرعامل این باشگاه هم معترض بودند و خواستار استعفای او شدند.

با کسب این نتیجه، نساجی با ۶ امتیاز در رده پانزدهم جدول باقی ماند و تیم ذوب آهن هم موقتاً و تا پیش از اتمام بازی سپاهان و پرسپولیس در رده دوم جدول قرار گرفت.