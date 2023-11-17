عملکرد عالی استقلال در «میزبانی»/ پرسپولیس در «مهمانی» سوم شد!

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت ۱۰ هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، نیمی از تیم‌ها ۱۰ بازی خود را به طور کامل انجام داده و نیمی دیگر به دلیل حضور تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین حضور تیم امید در مسابقات انتخابی المپیک نتوانسته اند ۱۰ بازی داشته باشند و یکی، دو دیدار عقب افتاده دارند که باید انجام دهند.

با این حال به آمار تیم‌های حاضر در این مسابقات در دیدارهای خانگی و خارج از خانه نگاهی انداخته ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.

ابتدا با دیدارهای خانگی آغاز می‌کنیم. تیم فوتبال استقلال که اکنون با انجام ۹ بازی و ۲۲ امتیاز صدرنشین است، تاکنون در پنج بازی میزبان حریفان خود بوده که آمار ۱۰۰ درصد پیروزی را از خود به ثبت رسانده است که نشان می‌دهد جواد نکونام و شاگردانش حساب ویژه ای روی دیدارهای خانگی خود باز کرده اند. پس از استقلال، سپاهان اصفهان در رده دوم بهترین تیم لیگ برتر در دیدارهای خانگی قرار دارد. زرد پوشان اصفهانی، از ۸ بازی خود در لیگ برتر در پنج دیدار میزبان حریفان خود بوده اند و تنها مقابل ملوان بندرانزلی نتیجه را واگذار کردند و ۴ بازی را با پیروزی به اتمام رسانده اند.

ملوان بندرانزلی که ۱۰ دیدار خود را به طور کامل انجام داده است در رده سوم جا گرفته است. ۶ بازی از ۱۰ دیدار لیگ بیست و سوم را مهدی تارتار و شاگردانش از حریفان خود در ورزشگاه سیروس قایقران میزبانی کرده اند که آمار ۳ پیروزی، دو تساوی و یک شکست را به ثبت رسانده و با کسب ۱۱ امتیاز پشت سر استقلال تهران و سپاهان اصفهان قرار گرفته اند.

در انتهای جدول دیدارهای خانگی هم به ترتیب تیم‌های هوادار، پیکان و شمس آذر قرار گرفته اند. هوادار تاکنون ۵ بازی از حریفان خود در تهران میزبانی کرده که در دو دیدار نتیجه تساوی رقم خورده است و سه شکست را هم شاگردان فکری تجربه کرده اند.

پیکان هم وضعیت مشابهی با هوادار دارد و به دلیل تفاضل گل پایین‌تر نسب به این تیم در جایگاه پانزدهم جدول بازی‌های خانگی قرار می‌گیرد. در انتهای این جدول هم شمس آذر قزوین قرار دارد. این تیم که نخستین فصل حضور در لیگ برتر را تجربه می‌کند تاکنون ۹ بازی انجام داده که تنها در سه دیدار میزبان بوده و از این سه بازی، دو شکست و یک نتیجه تساوی را به دست آورده است.

ذوب آهن صدرنشین جدول بازی‌های خارج از خانه

در بازی‌های خارج از خانه محمد ربیعی و شاگردانش در تیم ذوب آهن آمار بسیار خوبی را از خود به ثبت رسانده اند. آنها از ۱۰ بازی خود، ۶ دیدار را در خارج از خانه به مصاف حریفان رفته اند و آمار ۴ پیروزی و دو تساوی را به ثبت رسانده اند. پس از ذوب آهن، شمس آذر قزوین در رده دوم این جدول قرار دارد. سعید دقیقی و شاگردانش که در بازی‌های خانگی آمار خوبی نداشتند، در دیدارهای خارج از خانه ۶ بازی انجام داده اند که سه پیروزی، دو تساوی و یک شکست ماحصل این دیدارها بوده است.

در رده سوم این جدول، تیم پرسپولیس قرار دارد. سرخپوشان تهران از ۹ بازی خود، پنج دیدار را در خارج از خانه بازی کرده اند و آمار سه پیروزی، یک تساوی و یک شکست را به ثبت رسانده و پایین‌تر از ذوب آهن و شمس آذر قرار گرفته اند. تیم‌های استقلال تهران، سپاهان و ملوان که در دیدارهای خانگی جز سه تیم برتر بودند، به ترتیب در جایگاه هفتم، ششم و یازدهم این جدول ایستاده اند.

در انتهای جدول بازی‌های خارج از خانه هم تیم‌های فولاد، استقلال خوزستان و نساجی مازندران قرار گرفته اند. فولاد از ۴ بازی خارج از خانه سه دیدار را شکست خورده و یک بازی را هم با پیروزی به پایان رسانده است. استقلال خوزستان در ۵ بازی خارج از خانه سه دیدار را با شکست از زمین خارج شده و دو بازی هم با نتیجه تساوی به اتمام رسیده است. نساجی مازندران هم در سه دیدار خارج از خانه دو بازی شکست خورده و یک دیدار هم به تساوی رسیده تا شاگردان رحمتی در رده آخر این جدول قرار بگیرند.