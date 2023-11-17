به گزارش خبرنگار مهر، چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در المپیک ۲۰۲۴ پاریس از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد، اما این چرخه ابهامات زیادی دارد. براساس آن چه که فدراسیون کشتی اعلام کرده، همه کشتیگیران باید از قهرمانی کشور وارد چرخه انتخابی شوند و تنها مدالآوران جهانی و کشتیگیرانی که در بازیهای آسیایی هانگژو موفق به کسب مدال طلا شدند، از حضور در چرخه انتخابی معاف هستند.
البته فدراسیون برای افرادی که در مسابقات جهانی موفق به کسب سهمیه المپیک شدند یک امتیاز ویژهای قائل شده و آنها را از حضور در قهرمانی کشور معاف کرده است. این امتیاز ویژه به نفع افرادی است که در مسابقات جهانی دور از انتظار ظاهر شدند و حالا هم مثل آب خوردن میتوانند به ترکیب تیم ملی برسند. به عنوان مثال رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم در مسابقات جهانی عملکرد خوبی نداشت، اما به دلیل کسب سهمیه المپیک که البته به سختی هم موفق شد آن را به دست بیاورد، از حضور در قهرمانی کشور معاف شده است. در حالی که عموزاد در مسابقات جهانی امسال بدترین عملکرد خود را داشت و حتی نتوانست طلای سال گذشته را تکرار کند و به سختی هم به سهمیه المپیک رسید. حالا با این امتیاز ویژه رحمان به راحتی از حضور در قهرمانی کشور معاف شده و در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا میکند.
آزموده را آزمودن خطاست
این چرخه انتخابی سال گذشته هم تکرار شد، رحمان عموزاد از حضور در قهرمانی کشور معاف شد و بعد هم به دلیل مصدومیت نفرات برتر قهرمانی کشور، رحمان برای مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب و با کسب مدال طلای آن مسابقات، مسافر جهانی شد. اما در ادامه نتیجه این انتخاب، عملکرد ضعیف و دور از انتظار عموزاد در مسابقات قهرمانی جهان بود. او حتی در بازیهای آسیایی هم نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد و مشخص نیست چرا فدراسیوننشینان دوباره همان راه را انتخاب کردند؟! مگر نه اینکه عموزاد در مسابقات جهانی و حتی بازیهای آسیایی دور از انتظار ظاهر شد، حالا چرا برای المپیک ۲۰۲۴ راه دیگری برای انتخاب این کشتیگی در نظر نگرفتند؟! مسابقات قهرمانی آسیا فرصت مناسبی بود تا در وزن ۶۵ کیلوگرم یک رقیب برای رحمان عموزاد پیدا شود و آنها در کنار یکدیگر برای رسیدن به دوبنده تیم ملی و حضور در المپیک تلاش میکردند.
شایستهسالاری حلقه مفقود چرخه انتخابی
باتوجه به چرخه انتخابی که برای تیم ملی کشتی آزاد در نظر گرفته شده، به نظر میرسد موانعی که فدراسیون برای رسیدن کشتیگیران به ترکیب تیم ملی در نظر گرفته بسیار آسان است و با این شرایط نمیتوان به شایستگی کشتیگیران را انتخاب کرد. تنها حضور در قهرمانی آسیا باعث میشود کشتیگیرانی مثل رحمان خیلی زود به دوبنده تیم ملی برسند و خیالشان برای حضور در المپیک راحت باشد، در حالی که انتخاب زودهنگام رحمان عموزاد باعث میشود او در المپیک ۲۰۲۴ هم مانند قهرمانی جهان دور از انتظار ظاهر شود.
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