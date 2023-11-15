رشد ۱۵۶۹ واحدی شاخص کل هم وزن

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با ریزش ۱۲۴۴ واحدی مواجه شده است، اما شاخص کل هم وزن وضعیت مثبتی دارد و بیش از ۱۵۰۰ واحد رشد کرده است که این نکته مثبتی در معاملات است.

در یک ساعت و ۳۲ دقیقه‌ای که از بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۷۷۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین هفتگی، ۱۷% افزایش داشته است. اما نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین ماهانه، افزایش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۷۳۹ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۴۸ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۲۹۸ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۵۵ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید ۴۵۰ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۴۸ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش ۳ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۹۸ میلیارد تومان قرار دارد.

در معاملات امروز تا به این لحظه ۲۵۵ نماد مثبت، ۴۱ نماد صف خرید، ۳۳۷ نماد منفی و ۲۶ نماد صف فروش هستند.