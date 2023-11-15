۹۱ بخشنامه تجاری صادر شد/ کاهش ۵۵ درصدی صدور بخشنامه در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران، صدور و ابلاغ بخشنامهها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت نظارت و پایش مستمر قرار گرفت که این امر به مرور باعث کاهش چشمگیر در صدور بخشنامههای اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی شد.
بر این اساس تعداد بخشنامههای صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۰ آبان سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۵ درصد کاهش یافت.
از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۰ آبان سال جاری، تعداد ۹۱ بخشنامه صادر شد و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تعداد ۲۰۲ بخشنامه صادر شد.
همچنین طی ۲۰ روز آبان سال گذشته تعداد ۱۴ بخشنامه صادر شد، این در حالی است که در همین مدت در سال جاری تنها ۲ بخشنامه با موضوع کاهش سود بازرگانی صادر شده است.
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