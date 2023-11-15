  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۵

۹۱ بخشنامه تجاری صادر شد/ کاهش ۵۵ درصدی صدور بخشنامه در سال جاری

۹۱ بخشنامه تجاری صادر شد/ کاهش ۵۵ درصدی صدور بخشنامه در سال جاری

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۰ آبان ماه ، تعداد ۹۱ بخشنامه در گمرک صادر شد و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تعداد ۲۰۲ بخشنامه صادر شد؛ بنابراین تعداد بخشنامه‌های صادره ۵۵ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گمرک ایران، صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت نظارت و پایش مستمر قرار گرفت که این امر به مرور باعث کاهش چشمگیر در صدور بخشنامه‌های اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی شد.

بر این اساس تعداد بخشنامه‌های صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۰ آبان سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۵ درصد کاهش یافت.

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۰ آبان سال جاری، تعداد ۹۱ بخشنامه صادر شد و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تعداد ۲۰۲ بخشنامه صادر شد.

همچنین طی ۲۰ روز آبان سال گذشته تعداد ۱۴ بخشنامه صادر شد، این در حالی است که در همین مدت در سال جاری تنها ۲ بخشنامه با موضوع کاهش سود بازرگانی صادر شده است.

کد مطلب 5939745
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها