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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹

اردکان میزبان بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی است

اردکان میزبان بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی است

یزد- بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی در اردکان در حال برگزاری است و قصه گویان استان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در مراسم افتتاحیه مرحله استانیِ بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی، ضمن قدردانی از قصه‌گویان و قصه‌دوستان و داوران این رقابت ها اظهار داشت: تلاش های همکارانم در مرکز فرهنگی هنری اردکان و همراهی مؤسسه فرهنگی هنری افق کویر، شرای برگزاری دو جشنواره قصه گویی را در شهرستان اردکان فراهم آورد.

عالیه قوامی عنوان کرد: اردکان از تاریخ ۲۱ آبان ما میزبان پنجمین جشنواره بومی محلی چله قصه‌ها بوده و شاهد و ناظر بر قصه‌ها و قصه‌گویانی بودیم که با عشق و علاقه قصه‌هایشان را اجرا کردند و امروز آیین افتتاحییه مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی را در این شهرستان رقم خواهیم زد.

قوامی اظهار امیدواری کرد: دانش‌آموزان و مردم اردکان در این دو روز از قصه‌ها بهره کافی ببرند.

وی یادآور شد: منتخبین مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی در آذرماه و در شهر یزد به رقابت می‌پردازند.

گفتنی است؛ مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ماه همچنین پنجمین جشنواره بومی محلی چله قصه ها در روزهای ۲۱ و۲۲ آبان ماه در اردکان برگزار شد.

کد مطلب 5939815

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