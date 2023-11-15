به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در مراسم افتتاحیه مرحله استانیِ بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی، ضمن قدردانی از قصهگویان و قصهدوستان و داوران این رقابت ها اظهار داشت: تلاش های همکارانم در مرکز فرهنگی هنری اردکان و همراهی مؤسسه فرهنگی هنری افق کویر، شرای برگزاری دو جشنواره قصه گویی را در شهرستان اردکان فراهم آورد.
عالیه قوامی عنوان کرد: اردکان از تاریخ ۲۱ آبان ما میزبان پنجمین جشنواره بومی محلی چله قصهها بوده و شاهد و ناظر بر قصهها و قصهگویانی بودیم که با عشق و علاقه قصههایشان را اجرا کردند و امروز آیین افتتاحییه مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی قصهگویی را در این شهرستان رقم خواهیم زد.
قوامی اظهار امیدواری کرد: دانشآموزان و مردم اردکان در این دو روز از قصهها بهره کافی ببرند.
وی یادآور شد: منتخبین مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی در آذرماه و در شهر یزد به رقابت میپردازند.
گفتنی است؛ مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی قصه گویی در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ماه همچنین پنجمین جشنواره بومی محلی چله قصه ها در روزهای ۲۱ و۲۲ آبان ماه در اردکان برگزار شد.
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