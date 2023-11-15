محمدجواد دانا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان بهاباد به دلیل شرایط ویژه و بکری که از لحاظ آب و هوا و خاک دارد، بسیار مناسب برای کاشت محصولات زراعی و باغی است از اینرو زعفران یکی از محصولات مهمی است که در این شهرستان کاشته می‌شود و پیش بینی می‌شود کشاورزان بهابادی بیش از ۲ تن زعفران خشک از مزارع خود برداشت کنند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۳۵۰ هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت طلای سرخ قرار دارد، افزود: به دلیل کم آبخواه بودن این محصول و قیمت بالای آن و خواص دارویی آن، کشت آن در بهاباد رو به افزایش است.

دانا عنوان کرد: همین امر سبب شده که شهرستان بهاباد در حال حاضر رتبه اول تولید زعفران در استان را به خود اختصاص دهد و به طور معمول هر سال بیش از ۲ تن زعفران از مزارع این شهرستان برداشت می‌شود.

مدیر زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی بهاباد ادامه داد: محصول زعفران این شهرستان علاوه بر مصرف داخلی به شهرهای همجوار مثل کرمان و مشهد فروخته می‌شود.

گفتنی است؛ کشور ایران با در اختیار داشتن ۹۰ درصد از ۱۲۲ هزار هکتار سطح زیر کشت جهانی زعفران، یکی از مهمترین تولیدکنندگان این محصول کم ابخواه، دارویی و لوکس در دنیاست.