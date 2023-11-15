  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۲:۰۱

شورای امنیت، قطعنامه «وقفه‌های بشردوستانه در غزه» را تصویب کرد

شورای امنیت، قطعنامه «وقفه‌های بشردوستانه در غزه» را تصویب کرد

اعضای شورای امنیت سازمان ملل، شامگاه چهارشنبه قطعنامه پیشنهادی مالت برای ایجاد وقفه‌های بشردوستانه و پیشنهاد آزادی اسرا در جنگ غزه را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای امنیت سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی مالت را برای وقفه بشردوستانه در غزه، با ۱۲ رأی موافق تصویب کرد.

‌بر پایه این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرای کشورهای عضو، قطعنامه پیشنهادی مالت مبنی بر برقراری آتش بس بشردوستانه فوری و گسترده در نوار غزه و ایجاد گذرگاه‌های امن در این نوار برای روزهای کافی جهت ایجاد امکان دسترسی سریع، ایمن و بدون مانع آژانس‌های بشردوستانه سازمان ملل مطابق با قوانین بین المللی را تصویب کرد.

در پیش نویس قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت درباره غزه، از همه طرف‌ها درخواست شده است از هرگونه محروم کردن غیرنظامیان در غزه از کمک‌ها و خدمات رسانی خودداری کنند.

پیش نویس این قطعنامه همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌ها (اسرا) نزد جنبش حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی شده است.

در این پیش نویس همچنین به برقراری آتش بس فوری و گسترده بشردوستانه و ایجاد گذرگاهی امن در سراسر نوار غزه تاکید شده است.

در یکی دیگر از بندهای پیش نویس قطعنامه شورای امنیت، به برقراری آتش بس فوری و ادامه دار در سراسر نوار غزه به مدت چند روز کافی، با هدف امکان گسیل شدن و رسیدن کمک‌ها به این منطقه تصریح شده است.

کد مطلب 5940411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      فقط به مدت چند روز آتش بس!

    تازه‌ترین اخبار