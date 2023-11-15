به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای امنیت سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی مالت را برای وقفه بشردوستانه در غزه، با ۱۲ رأی موافق تصویب کرد.

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‌بر پایه این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرای کشورهای عضو، قطعنامه پیشنهادی مالت مبنی بر برقراری آتش بس بشردوستانه فوری و گسترده در نوار غزه و ایجاد گذرگاه‌های امن در این نوار برای روزهای کافی جهت ایجاد امکان دسترسی سریع، ایمن و بدون مانع آژانس‌های بشردوستانه سازمان ملل مطابق با قوانین بین المللی را تصویب کرد.

در پیش نویس قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت درباره غزه، از همه طرف‌ها درخواست شده است از هرگونه محروم کردن غیرنظامیان در غزه از کمک‌ها و خدمات رسانی خودداری کنند.

پیش نویس این قطعنامه همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌ها (اسرا) نزد جنبش حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی شده است.

در این پیش نویس همچنین به برقراری آتش بس فوری و گسترده بشردوستانه و ایجاد گذرگاهی امن در سراسر نوار غزه تاکید شده است.

در یکی دیگر از بندهای پیش نویس قطعنامه شورای امنیت، به برقراری آتش بس فوری و ادامه دار در سراسر نوار غزه به مدت چند روز کافی، با هدف امکان گسیل شدن و رسیدن کمک‌ها به این منطقه تصریح شده است.