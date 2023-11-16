به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن دو نظامی خود و مجروح شدن شدید دو تن دیگر در نبردهای چند ساعت اخیر در نوار غزه خبر داد تا تعداد نظامیان به هلاکت رسیده این رژیم از آغاز نبرد طوفان الاقصی از ۷ اکتبر تا کنون به ۳۷۰ نظامی برسد.

بر اساس این گزارش، ۵۰ نظامی صهیونیست هم از آغاز عملیات زمینی در نوار غزه به هلاکت رسیده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی اجازه انتشار اسامی دو افسر ارتش کشته شده در نبردها در شمال نوار غزه را که دو افسر تیپ ۴۰۱ زرهی بودند، صادر کرد.

ارتش اشغالگر همچنین اسامی دو مجروح شامل یک افسر ذخیره از گردان ۹۲۱۷ که به شدت مجروح شده و یک نظامی ذخیره از تیپ جنوب را منتشر کرد.

این خبر در حالی است که رسانه‌های رژیم صهیونیستی از به صدا در آمدن آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین مجاور نوار غزه خبر دادند.

از سوی دیگر، جنگنده‌های رژیم اشغالگر بیت لاهیا در شمال نوار غزه را با بمب‌های دودزا هدف قرار دادند.