حماس خبر رویترز از محتوای دیدار هنیه با رهبر انقلاب را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، جنبش اسلامی مقاومت فلسطین، حماس با صدور اطلاعیه‌ای، خبر رویترز از مضمون دیدار رهبر انقلاب و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس را بی‌اساس اعلام کرد و افزود: ما از انتشار این خبر بی‌اساس متاسفیم و انتظار می‌رود این خبرگزاری در انتشار اخبار خود، دقت و صحت را ملاک قرار دهد.

پیشتر، خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام ارشد ادعا کرده بود که رهبر ایران در دیدار با اسماعیل هنیه در تهران (۱۵ آبان) گفته است که حماس ایران را از حمله ۱۵ مهر (عملیات طوفان الاقصی) ضد رژیم صهیونیستی مطلع نکرده بود، بنابراین تهران وارد جنگ نخواهد شد.