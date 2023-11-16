دولت بسته حمایت از تولید را ابلاغ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل، اظهار کرد: در استان اردبیل تمام تصمیمگیریها به نفع تولید و حمایت از سرمایهگذاری است و ما جز معدود استانهایی هستیم که مسئولان آن از قوه قضائیه گرفته تا قوه مقننه و مجریه پای تولید ایستادهایم و قدر تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را میدانیم.
وی تصریح کرد: اگر زمانی از سازمان بازرسی در این استان دلهرهای وجود داشت امروز خود این سازمان وارد میدان شده تا با حمایت از تولیدکنندگان آثار پر خیر و برکت رفع تحریمها و تهدیدهای دشمن را به خوبی حفظ کرده و کمترین فشار و نارسایی را در حمایت از تولید شاهد باشیم.
استاندار اردبیل گفت: ما شرایط سخت و دشواری را در عرصه تولید با همه کارشکنیها و تهدیدهای دشمنان سپری میکنیم و یک عزم ملی و استانی نیاز است تا همه موانع و مشکلات عرصه تولید برطرف و فعالان این حوزه با دلگرمی بیشتر در سنگر تولید حاضر شوند.
عاملی با قدردانی از همراهی مسئولان قضائی استان از سفر قریبالوقوع رئیس قوه قضائیه به استان خبر داد و افزود: در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع رئیس دادگستری و معاونان به صورت جدی حاضر شده و تلاششان بر این است تا حمایت همهجانبه و بدون محدودیت را از تولید انجام دهند.
راهی جز تقویت بازار سرمایه نداریم
استاندار اردبیل به موضوع بازار سرمایه و ورود شرکتها و واحدهای تولیدی استان به این مجموعه اشاره کرد و ادامه داد: راهی جز ورود به بازار سرمایه برای تأمین مالی واحدهای تولیدی و بزرگ نداریم و در این زمینه باید آموزش لازم از طریق اتاق بازرگانی و مشاوران برگزیده در این بخش به فعالان بخش خصوصی ارائه شود.
عاملی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در هفتههای آینده با حضور مسئولان کشوری بازار سرمایه نشست مشترکی با بخش خصوصی برگزار خواهد شد تا در کنار حمایت از تولیدکنندگان استان در ورود به این بازار، حمایتهای لازم نیز از طریق این بازار در حوزه تولید به انجام برسد.
وی بحث صادرات و اعمال معافیت برای صادرکنندگان زیر یک میلیون دلار را از تعهدات ارزی یادآور شد و اضافه کرد: دولت تلاش میکند تا با اجرایی شدن این قانون مصوب از صادرکنندگان حمایت واقعی را انجام داده و بخش عظیمی از موانع برطرف شود.
عاملی بیان کرد: بانکهای عامل امسال به دلیل شرایط تورمی با محدودیت پرداخت تسهیلات و سقف تعریف شده از سوی بانک مرکزی روبه رو هستند ولی با تصمیم وزارت صمت و دولت بسته حمایت از تولید با کنترل تورم به استانها ابلاغ شده و سعی ما بر این است تا از این بسته حمایتی در راستای همراهی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بیشتر بهره بگیریم.
وی از تصمیمگیریهای مالیاتی و بیمهای در استان به نفع تولیدکنندگان خبر داد و یادآور شد: حتی در تفسیر قوانین سعی میکنیم به نفع تولیدکننده عمل کرده و بخش عظیمی از موانع و مشکلات را رفع کنیم.
استاندار اردبیل در ادامه سخنان خود تصریح کرد: استمهال بدهی کشاورزان به دلیل خشکسالی با ارقام زیر ۵۰ میلیون تومان انجام شده ولی انتظار میرود برای تسهیلات بالای ۵۰ میلیون تومان نیز این استمهال اعمال شود.
عاملی از حل مشکل کمبود گاز واحدهای تولیدی به ویژه کارخانه سیمان اردبیل در فصل زمستان خبر داد و گفت: اینکه مطرح میشود ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن بدون نظارت مهندسی انجام میشود، کاملاً خلاف واقع است و هیچ واحد مسکونی بدون نظارت مهندسان اجرایی نمیشود و استان اردبیل در ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن با پیگیریهای مستمر رتبه اول کشور را به دست آورده است.
وی خانه دار شدن اقشار ضعیف و نیازمند جامعه را در این شرایط تورمی سخت و دشوار اعلام کرد و افزود: دولت با اجرای این طرح تلاش میکند تا مسکن زیر یک میلیارد تومان را تولید و برای آنها تحویل دهد که بخشی از این منابع از طریق بانکها تأمین خواهد شد.
استاندار اردبیل ضرورت بهبود مستمر فضای کسب و کار را با همراهی اتاق بازرگانی یادآور شد و خاطرنشان کرد: به صورت فصلی موانع در این حوزه رفع خواهد شد و همه دستگاهها پای کار آمدند تا با تسهیلگری قوانین و مقررات بتوانند از تولیدکننده و فضای کسب و کار ایجاد شده در استان حمایت لازم را انجام دهند.
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