به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی روز پنجشنبه در نشست با دانشگاهیان استان چهارمحال و بختیاری در دانشگاه شهرکرد اظهار کرد: در بسیاری از وزارتخانهها از جمله وزارت نیرو، حضور مدیران ارشد زن از ۳۰ به ۱۱۴ نفر افزایش یافته است و در حالی که در برخی ارگانها از مدیران زن استفاده نمیشد، امروز از زنان نیز در ساختار اداری آنها استفاده میشود.
وی با اشاره به اینکه زیرساختهای لازم برای نشاط بانوان در استانهای بیبهره از این امکانات در بودجه دولت سیزدهم است تصریح کرد: در حوزه مسؤولیت اجتماعی کارخانهها و شرکتها مورد توجه قرار گرفته است.
خزعلی با اذعان بر اینکه در برخی از استانها نشاط بانوان کم و در برخی دیگر نیاز به ایجاد زیرساخت دارد که رفع این مشکل در کانون توجه دولت است گفت: حمایت از زنان، دانشجویان و نُخبگان از ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: روز گذشته در جلسه هیأت دولت اعلام شد که با وزارتخانههای نفت و نیرو قراردادهایی برای اشتغال جوانان بسته شده که این خود زمینهسازِ اشتغالآفرینی دانشجویان است.
خزعلی با بیان اینکه بودجههای بسیار خوبی برای استانها در نظر گرفته شده است که بخشی از آن به سلامت جسمی و روحی بانوان اختصاص دارد گفت: از یکسال گذشته تاکنون بسیاری از دورهها در باره اشتغال و سلامت بانوان در زمینه پیشگیری از اعتیاد، دورههای مشاوره و سایر دورههای در چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.
وی خاطر نشان کرد: وقتی نگاه چندبُعدی به زن مطرح است باید حمایتهای لازم شغلی از جمله در مساله برابری پرداختها و سکونت دانشجویان متأهل نیز صورت گیرد که این نگره در دستور کار دولت قرار دارد.
خزعلی بیان داشت: در طرح کسب و کار خانوادهمحور، زنان افزون بر برخورداری از آموزش، از مزایای فرایند تولید تا مصرف کارآفرینان نیز بهرهمند میشوند.
وی عنوان کرد: آئین نامه جامعی برای بانوان سرپرست خانوار تنظیم شده است که جنبههای مختلف کار، مشاوره و پشتیبانیهای حقوقی را فرا میگیرد.
خزعلی با اشاره به اینکه زنان خانه دار نیز بیمه میشوند گفت: برای اجرای این طرح، بیمه زنان خانهدار بصورت پلکانی به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی با اشاره به اینکه در طرح بیمه زنان خانهدار، روستاییان بیشتر مورد پشتیبانی قرار میگیرند زیرا شرایط سختی دارند و چه بسا این مساله موجب مهاجرت آنها از روستاها به شهرها شود بر این اساس باید شرایط اشتغال و رفاهی آنها، تأمین اجتماعی و سکونت در روستاها فراهم شود تا شاهد مهاجرت نباشیم.
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