برنامه وزارت علوم برای دومین فراخوان جذب هیات علمی اعلام شد

دکتر محمد خلج امیرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری فراخون جذب اعضای هیأت علمی گفت: برنامه ریزی مرکز جذب وزارت علوم برای برگزاری دومین فراخوان جذب در سال جاری اواخر دی ماه یا اوایل بهمن ماه خواهد بود.

وی درباره مشخص شدن ردیف استخدامی اعضای هیأت علمی در فراخوان دوم جذب اعضای هیأت علمی در سال جاری گفت: مجوز ردیف استخدامی فراخون اول و دوم جذب اعضای هیأت علمی یکجا از سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه اخذ شده است. ظرفیت جذب فراخوان شهریورماه و دومین فراخوان سال جاری باهم حدود ۳ هزار عضو هیأت علمی است.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم با اشاره به برنامه این وزارت برای جذب نخبگان جوان و اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: در فراخوان شهریورماه برای اولین بار به مشمولان نظام وظیفه و فاقد کارت پایان خدمت که دانش‌آموخته دکتری بودند این امکان داده شد که در فراخوان جذب شرکت و با سایر متقاضیان به رقابت بپردازند و ۳۵۰ مشمول از این فرصت ویژه استفاده کردند.

خلج امیرحسینی افزود: در دو سال گذشته ۱۶۰ نخبه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان با معرفی این بنیاد، جذب دانشگاه‌ها شده‌اند، ۴۰ پرونده نیز در حال بررسی است، همچنین ۳۵۰ عضو بنیاد ملی نخبگان نیز در فراخوان جذب شهریورماه شرکت کردند تا به عنوان عضو هیأت علمی جذب دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شوند.