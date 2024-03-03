فرایند جذب اعضای هیات علمی چندین ماه کاهش یافت

دکتر محمد خلج امیرحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تسریع فرایند جذب اعضای هیأت علمی گفت: با توجه به تمهیداتی که طی یک و دوسال گذشته اندیشیده شده و تلاش و مجاهدتی که دانشگاه‌ها انجام دادند، سیر طی کردن فرایند جذب اعضای هیأت علمی به صورت نسبی خیلی تسریع شده است.

وی ادامه داد: البته با حالت ایده ال فاصله داریم ولی متوسط طی فرایند جذب چندین ماه کاهش یافته است و اکنون با پدیده جدیدی مواجه هستیم که پرونده یک نفر از چند مؤسسه همزمان به مرکز جذب ارسال می‌شود.

رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم افزود: هرهفته تعداد قابل توجهی از پرونده‌های پیمانی جذب تعیین تکلیف می‌شود.

وی همچنین افزود: امسال کد استخدامی افرادی که برای فراخوان ۱۴۰۲ شرکت کرده‌اند بلافاصله بعد از تأیید هیات مرکزی جذب ارائه شده و این موضوع باعث می‌شود که افراد به صورت سریع به کارگرفته شوند.

خلج امیرحسینی درباره اینکه چه تعداد از پرونده‌های متقاضیان جذب سال‌های گذشته هنوز تعیین تکلیف نشده است، افزود: هرتعداد پرونده که توسط دانشگاه‌ها ارسال می‌شود توسط مرکز جذب برسی می‌شود درحال حاضر پرونده‌های فراخوان ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ درصد تکمیل شده و مقداری فراخوان اردیبهشت و آبان ۱۴۰۱ هنوز کامل نشده که امیدواریم آن نیز کامل شود.