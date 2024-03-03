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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۰۳

رییس مرکز جذب هیات علمی:

فرایند جذب اعضای هیات علمی چندین ماه کاهش یافت

فرایند جذب اعضای هیات علمی چندین ماه کاهش یافت

رییس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم گفت: امسال کد استخدامی افرادی که برای فراخوان ۱۴۰۲ شرکت کرده اند بلافاصله بعد از تایید هیات مرکزی جذب ارائه شده و افراد با سرعت به کارگرفته می شوند.

دکتر محمد خلج امیرحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تسریع فرایند جذب اعضای هیأت علمی گفت: با توجه به تمهیداتی که طی یک و دوسال گذشته اندیشیده شده و تلاش و مجاهدتی که دانشگاه‌ها انجام دادند، سیر طی کردن فرایند جذب اعضای هیأت علمی به صورت نسبی خیلی تسریع شده است.

وی ادامه داد: البته با حالت ایده ال فاصله داریم ولی متوسط طی فرایند جذب چندین ماه کاهش یافته است و اکنون با پدیده جدیدی مواجه هستیم که پرونده یک نفر از چند مؤسسه همزمان به مرکز جذب ارسال می‌شود.

رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم افزود: هرهفته تعداد قابل توجهی از پرونده‌های پیمانی جذب تعیین تکلیف می‌شود.

وی همچنین افزود: امسال کد استخدامی افرادی که برای فراخوان ۱۴۰۲ شرکت کرده‌اند بلافاصله بعد از تأیید هیات مرکزی جذب ارائه شده و این موضوع باعث می‌شود که افراد به صورت سریع به کارگرفته شوند.

خلج امیرحسینی درباره اینکه چه تعداد از پرونده‌های متقاضیان جذب سال‌های گذشته هنوز تعیین تکلیف نشده است، افزود: هرتعداد پرونده که توسط دانشگاه‌ها ارسال می‌شود توسط مرکز جذب برسی می‌شود درحال حاضر پرونده‌های فراخوان ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ درصد تکمیل شده و مقداری فراخوان اردیبهشت و آبان ۱۴۰۱ هنوز کامل نشده که امیدواریم آن نیز کامل شود.

کد مطلب 6043678

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      1 0
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      با سلام متاسفانه روند بررسی همچنان طولانی است. پرونده ای که پس از ماه ها بررسی آن کامل شده باز تا نهایی شدن به مدت دو ماه معطل می شود. تاخیر و تعلل بسیییییییییار زیاد و باورنکردنی است.
    • وحید US ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      1 0
      پاسخ
      با سلام و درود. لطفا فرایند جذب را بسیار کوتاه کنید. دلیلی ندارد این همه طولانی.

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