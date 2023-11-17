ماهواره های اینترنتی آمازون رقیب استارلینک می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قرار است طی این پروژه فرایند ارسال ماهواره‌های عملیاتی از نیمه ۲۰۲۴ میلادی آغاز شود.

شبکه اینترنت ماهواره‌ای کوییپر قرار است با شبکه استارلینک متعلق به ایلان ماسک رقابت کند و سرویس پهنای باند برای مشتریان، شرکت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان ارائه کند.

آمازون اعلام کرد در ۳۰ روز نخست پرتاب نمونه اولیه ماهواره‌ها آنها به موفقیت ۱۰۰ درصد دست یافتند. همچنین این خرده فروش آنلاین از ماهواره‌های نمونه اولیه برای تماس‌های ویدئویی دو طرفه کوتاه مدت، پخش فیلم سینمایی با کیفیت بالا در سرویس پرایم ویدئو و سفارش آیتم‌هایی از وب سایت آمازون استفاده کرده است.

راجیو بادیال نایب ریییس بخش تکنولوژی پروژه کوییپر در این باره می‌گوید: ما هنوز باید فعالیت‌های زیادی انجام دهیم و تولید انبوه نیز کار ساده ای نیست.

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا آمازون را ملزم کرده تا نیمی از ۳ هزار ماهواره برنامه ریزی شده برای خوشه اینترنتی کوییپر را تا ۲۰۲۶ میلادی به فضا بفرستد.

آمازون با توجه به آزمایش موفقیت آمیز ماهواره‌های نمونه، پیش بینی می‌کند تا ساخت ماهواره‌ها را از ماه آینده شروع کند تا در نیمه دوم ۲۰۲۴ میلادی به فضا پرتاب شوند.

بادیال تخمین می‌زند تا اواخر ۲۰۲۴ این شبکه قادر به تأمین پوشش پهنای باند در برخی از نقاط جهان خواهد بود و مرحله آزمایشی بتا از اوایل ۲۰۲۵ میلادی آغاز خواهد شد.