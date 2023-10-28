به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، قرار است یک موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس، همراه کپسول بدون سرنشین دراگون ۵ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی به ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) پرتاب شود. این ماموریت باری CRS-29 نام گرفته است.

یکی از نمونه‌های آزمایش، لیزری ILLIMA-T است که هدف آن ارتقای ارتباطات ISS و ارزیابی ماموریت‌های آینده در اعماق فضا است. ILLIMA-T آیتم سخت افزاری مورد نیاز برای انتقال داده از طریق ماهواره نمایش انتقال ارتباطات (LCRD) است که در ۲۰۲۱ میلادی به فضا پرتاب شده است.

هنگامیکه سیستم آماده شود، ماهواره اطلاعات را به ایستگاه‌های نوری در زمین در هاوایی و کالیفرنیا منتقل می‌کند.

جیسون میشل از ناسا در این باره می‌گوید: ماموریت‌های آینده نیازمند داده‌های وسیعی است. بنابراین ما باید این نیازها را برطرف کنیم. داده‌های بیشتر به معنای اکتشافات بیشتر است.

ناسا سعی دارد قابلیت‌های ارتباطی خود را فراتر از طیف رادیویی ارتقا دهد. این سازمان فضایی طی ۶۵ سال گذشته از همین روش برای انتقال داده‌ها استفاده کرده است. هرچند این نخستین آزمایش لیزری در فضا نیست، اما نخستین انتقال ارتباطات دوطرفه لیزری در فضا به حساب می آید.

این سیستم از نور مادون قرمز برای انتقال سریع‌تر ویدیوها و تصاویر استفاده می‌کند. ناسا برای انتقال بیشتر داده‌های علمی در مسافت‌های طولانی به خصوص از ماه و مریخ روی این روش حساب می‌کند.