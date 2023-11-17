به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیم پور ازغدی شامگاه پنجشنبه در مراسم بصیرت کارکنان اداره کل اوقاف خراسان رضوی در مهدیه امام خامنه ای (مدظله العالی) مشهد اظهار کرد: هر چیزی که نیاز حقیقی بشر است و مشکل دنیوی، اخروی، مادی و معنوی را حل کند و بشر را یک گام به سوی اعتدال و آماده شدن به سوی تکامل نزدیک کند، وقف است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: قدمت وقف به تاریخ زندگی بشری نیست بلکه قدمت وقف به جهان هستی باز می گردد. اولین واقف در جهان هستی، خداوند است. خداوند جهان را برای تمام بشر وقف کرده است.

وی با بیان اینکه وقف به معنی زمان شناسی است، باید بدانیم در هر زمان جامعه ما چه نیازهایی دارد تصریح کرد: همان گونه که بر خلاف نیت واقف نمی توان عمل کرد، بر خلاف نیت خداوند هم نباید عمل کرد، پس انسان به عنوان جانشین خدا روی زمین وظیفه دارد از اموالی که خداوند در اختیار او قرار داده برای کمک به جامعه و سایر انسان ها وقف کند.

رحیم پور ازغدی با اشاره به مسائل سیاسی امروز غزه تصریح کرد: در کل دنیا تعداد یهودیان ۱۵ میلیون نفر به اندازه جمعیت تهران هستند اما بیشترین ثروت های دنیا و رسانه ها را در اختیار دارند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه یهودیت، به عنوان یک حاکمیت نژاد پرستانه، سرمایه داری تنها دینی است که تبلیغ نمی کنند، گفت: اسراییل با گذاشتن اسم پیامبر روی خودشان، در ظاهر دینی ترین حکومت و در واقع بی دین ترین حکومت را دارندی

وی در ادامه گفت: خداوند در قرآن کریم ۱۰ خصلت به بنی اسرائیل نسبت داده که یکی از انها بی تعهدی و پیمان شکنی است، این در حالی است که اسراییل رسماً اعلام می کند که بیمارستان ها، مدارس و مناطق مسکونی را بمباران کرده و دست به مجازات جمعی غیر نظامیان، کشتن ۵ هزار کودک و نسل کشی زده است.