به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوازی در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال گفت: خدا را شکر استقلال روند خوبی در لیگ برتر داشته است. نسبت به شرایط ابتدای فصل که با مشکلاتی مواجه بودیم، امروز شرایط بهتری داریم. نکونام در راس تیم با تفکراتش عملکرد خوبی داشت.

وی ادامه داد: البته بازیکنان هم بچه ها تلاش کردند و تتوانستیم شرایط خوبی به دست بیاوریم. البته باید تلاش مان را ادامه دهیم. اتفاقات عجیب غریب همیشه در فوتبال وجود دارد و باید پشتکار داشته باشیم تا در نهایت شرمنده هوادارن مان نشویم.

مربی تیم فوتبال استقلال که با برنامه ورزشگاه صحبت می کرد در مورد تعطیلی لیگ و اینکه این شرایط به وند عملکرد این تیم لطمه می زند یا خیر، گفت: همیشه این شرایط لطمه به تیم ها زده است اما با توجه به شرایطی که تیم مان دارد، بازیکنان از نظر اخلاقی همچنان تلاش می کنند روند رو به رشد داشته باشیم و فرصتی از دست ندهیم. از یک حیث هم این تعطیلی فرصتی برای استراحت بود تا با انرژی مضاعف تمرینات و دیدارها را ادامه دهیم.

نوازی در مورد مصدومیت مرادمند و شرایط این بازیکن برای بازگشت به تمرینات گفت: شرایط او هنوز خوب نشده است. مرادمند همچنان تحت نظر پزشک در حال کار است. فکر می کنم تا دو سه هفته دیگر کنارمان نباشد. مرادمند بازیکن خوبی است و پشتکار زیادی دارد.

وی همچنین در مورد بلانکو و تاثیرگذاری که در ترکیب تیم استقلال داشته است، خاطرنشان کرد: این بازیکن در دو بازی پانزده بیست دقیقه آخر وارد بازی شد اما شرایط خوبی نداشت اما در بازی آخر که فیکس بود، شرایط به مراتب بهتری داشت. سرمربی تیم و بازیکنان هم از او و حضورش راضی بودند. به هر حال خودش هم تلاش داشت و گل هم زد.

مربی تیم فوتبال استقلال در مورد برنامه این تیم برای نیم فصل و احتمال جذب بازیکن جدید گفت: شرایط استقلال را همه دیدند و شنیدند که مشکلاتی وجود داشت. ابتدا آقای خطیر و نکونام از هم شناخت کاملی نداشتند اما الان شرایط برای دو نفر خوب شده است. شرایط در کل بهتر شده است. همه کارشان را انجام می دهند. هر تیمی هم برای تغییر و تحولات نیاز به یکسری اقدامات دارد. در این مورد تصمیم نهایی با نکونام است.

نوازی همچنین در مورد دربی ۲۳ آذر و میزان آمادگی استقلال برای این دیدار گفت: شرایط مان خوب است. تفکرات نکونام اجرا می شود و آماده هستیم.