دادگاه عادلانه برای بررسی جنایات رژیم صهیونیستی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های امروز ساوه با اشاره جایگاه پرستاران به مناسبت میلاد حضرت زینب (ص) افزود: مجموعه پزشکی و پرستاری و سایر دستگاه‌های سلامت، در واقع تأمین کننده سلامتی به عنوان نعمت بزرگ برای جامعه هستند و نقش پرستاران در این راستا بسیار برجسته است.

امام جمعه ساوه به ۲۶ آبان روز آزادسازی سوسنگرد در سال ۱۳۵۹ اشاره کرد و گفت: بیست و ششم آبان‌ماه، یادآور حماسه آفرینی ۲۴ تن از پاسداران غیور و شجاع شهر ساوه در حماسه شکستن دومین مرحله محاصره و اشغال شهر سوسنگرد در سال ۱۳۵۹ است.

وی به اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و سخنان جامع رئیس جمهور و راهکارهای ۱۰ گانه وی به مساله فلسطین اشاره و اضافه کرد: توقف کشتار غزه و پایان حملات کور، رفع کامل محاصره و بازگشایی گذرگاه رفح با کمک برادران مصری همه سران اسلامی و عربی، خروج فوری نظامیان صهیونیست از غزه و قطع هر گونه ارتباط سیاسی و تجارب با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی باید در برخورد با حکومت صهیونیست لحاظ شود.



امام جمعه ساوه گفت: اعلام دولت‌های اسلامی ارتش صهیونیستی به عنوان یک سازمان تروریستی، تشکیل یک دادگاه عادلانه برای بررسی جنابات رژیم صهیونیستی و تعقیب مقامات اسرائیل و آمریکا برای مشارکت در این جنایت، تشکیل یک صندوق برای بازسازی غزه، ارسال کاروان‌های بشردوستانه برای مردم فلسطین و نامگذاری روی بمباران بیمارستان‌های غزه به عنوان روز نسل کشی و جنایت علیه بشریت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.