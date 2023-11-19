  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۳

سراسر غزه زیر آتش بمباران جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار دارد

سراسر غزه زیر آتش بمباران جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار دارد

حمله های جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه به ویژه مناطق شمالی این باریکه به شدت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حمله های جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه با شدت قبل ادامه دارد به طوری که این جنگنده‌ها منازل مسکونی در محله الجنینه واقع در شرق رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کردند.

این جنگنده‌های متجاوز سلسله بمباران هایی را علیه منطقه تل الزعتر واقع در شمال نوار غزه و اطراف بیمارستان اندونزی انجام دادند.

در جریان بمباران هوایی علیه منازل مسکونی اطراف یک بیمارستان در جنوب شرق خانیونس چند فلسطینی به شهادت رسیده و چند تن دیگر نیز زخمی شدند.

فلسطین الیوم نیز گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی مناطق شمالی نوار غزه را به شدت بمباران کرده‌اند.

کد مطلب 5943690

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها