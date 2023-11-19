به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حمله های جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه با شدت قبل ادامه دارد به طوری که این جنگنده‌ها منازل مسکونی در محله الجنینه واقع در شرق رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کردند.

این جنگنده‌های متجاوز سلسله بمباران هایی را علیه منطقه تل الزعتر واقع در شمال نوار غزه و اطراف بیمارستان اندونزی انجام دادند.

در جریان بمباران هوایی علیه منازل مسکونی اطراف یک بیمارستان در جنوب شرق خانیونس چند فلسطینی به شهادت رسیده و چند تن دیگر نیز زخمی شدند.

فلسطین الیوم نیز گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی مناطق شمالی نوار غزه را به شدت بمباران کرده‌اند.