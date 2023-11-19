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کد مطلب 5943739
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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۶

عملیات حزب‌الله علیه تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «المناره»

عملیات حزب‌الله علیه تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «المناره»

تصاویر عملیات حزب‌الله علیه تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «المناره» نزدیک مرز جنوب لبنان را مشاهده می‌کنید.

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