دریافت 20 MB کد مطلب 5943739 https://mehrnews.com/x33xxP ۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۶ کد مطلب 5943739 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۶ عملیات حزبالله علیه تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «المناره» تصاویر عملیات حزبالله علیه تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «المناره» نزدیک مرز جنوب لبنان را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط چگونه روزنامهنگاران خونخوار آمریکا جنگ غزه را تشویق می کنند؟ جنایات رژیم صهیونیستی متوقف شود سراسر غزه زیر آتش بمباران جنگندههای رژیم صهیونیستی قرار دارد اقتصاد اسرائیل چه ضربهای از طوفان الاقصی خورد؟ بالنهای جاسوسی پیشرفته اسرائیل در نزدیکی غزه کار نمیکردند درگیریهای شدید میان فلسطینیها و متجاوزان در محورهای مختلف غزه/حمله موشکی از سمت لبنان آغوشی برای همدردی با مردم غزه نتانیاهو بیشتر از جان اسرای اسرائیلی نگران بقای کابینه خود است برچسبها لبنان حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی غزه جنگ غزه فلسطین
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