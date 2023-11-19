سرلشکر موسوی ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در پیامی فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت.
متن این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ایثار و جانفشانی و فداکاری پرستاران، میراثی ارزشمند از اسوه صبر و استقامت بزرگ بانوی دشت کربلا حضرت زینب کبری (س) است که مقام پرستار را چنان اعتبار بخشید که امروز، روز پرستار به زادروز آن بانوی بزرگ، شکوه و عظمت یافته است.
ضمن تقدیر از گروه پرستاری و پیراپزشکی آجا که با خدمت صادقانه، عشق و امید را به روح و جسم بیماران نیازمند هدیه میدهند؛ امید است با اتّکاء به الطاف لایزال الهی و در ظلّ توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت رهبری حکیمانه مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله امام خامنهای (مدظلّهالعالی) در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای سطح سلامت جامعه موفق و مؤید باشید.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
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