سرلشکر موسوی ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در پیامی فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ایثار و جانفشانی و فداکاری پرستاران، میراثی ارزشمند از اسوه صبر و استقامت بزرگ بانوی دشت کربلا حضرت زینب کبری (س) است که مقام پرستار را چنان اعتبار بخشید که امروز، روز پرستار به زادروز آن بانوی بزرگ، شکوه و عظمت یافته است.

ضمن تقدیر از گروه پرستاری و پیراپزشکی آجا که با خدمت صادقانه، عشق و امید را به روح و جسم بیماران نیازمند هدیه می‌دهند؛ امید است با اتّکاء به الطاف لایزال الهی و در ظلّ توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت رهبری حکیمانه مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله امام خامنه‌ای (مدظلّه‌العالی) در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای سطح سلامت جامعه موفق و مؤید باشید.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی