ابراز همدردی خبرنگاران استان قم با شهدای خبرنگار غزه

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه استان قم ظهر یکشنبه با تجمع در گلزار شهدای علی بن جعفر علیه السلام و در جوار مزار سردار شهید «مهدی زین الدین» فرمانده لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب علیه السلام استان قم، یاد شهدای خبرنگار جنگ غزه به خصوص شهدای خبرنگار فلسطینی را گرامی داشتند.

اصحاب رسانه استان قم در این مراسم که به همت خانه مطبوعات استان قم، بسیج رسانه و هیأت هنرو رسانه و در پی حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم غزه و به منظور اعلام همدردی با خانواده‌های شهدای فلسطینی به خصوص شهدای خبرنگار و محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی برگزار شده بود شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در راستای دفاع از اسلام و میهن اسلامی پا در میدان نبرد گذاشتند و از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و امام راحل جانانه دفاع کردند.

احمد حاجی زاده افزود: باید سیره شهدا و سبک زندگی آنان را شناخت که چه عوامل و انگیزه‌ای موجب شد تا جان خود را در دفاع از اسلام فدا کنند.

حاجی زاده با بیان اینکه ولایت مداری از جمله شاخص‌های شهدا بود افزود: شهدا از امام راحل تبعیت داشتند و هر آنچه امام می‌فرمود به آن عمل می‌کردند.

وی بیان داشت: شهدا از خودگذشته بودند و ایثار و رشادت در وجود آنان موج می‌زد و در طول سالهای دفاع مقدس صحنه‌های بسیاری سراغ داریم که رزمندگان در بحبوحه نبرد پشت یکدیگر را خالی نمی‌کردند و محکم استوار در میدان حاضر بودند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ادامه داد: باید با شهدا عهد و پیمان ببندیم که در مسیر آنان گام می برداریم و امروز ارزش‌های اسلامی مرزی ندارد و برای دفاع از اسلام در هر کجای عالم باید در صحنه حاضر باشیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در این مراسم بیان داشت: شماری از خبرنگاران در غزه در راستای ایفای رسالت خبری خود و در رساندن پیام حق به جهانیان به درجه شهادت رسیدند.

امیرعلی عموزاده بیان داشت: از خانه مطبوعات استان فارس و بسیج رسانه که تلاش کردند تا این تجمع و مراسم گرامیداشت شهدای غزه برگزار شود تقدیر می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

بیانیه خبرنگاران قمی در محکومین جنایات رژیم غاصب اسرائیل در غزه

این تجمع بیانیه‌ای پایانی به شرح زیر نیز به همراه داشت.

عملیات بزرگ طوفان الاقصی که عکس العمل سال‌ها جنایت علیه ملت مظلوم فلسطین بود پوشالی بودن هیمنه رژیم صهیونیستی را ثابت و علاوه بر آنکه موجب بروز ترس و وحشت در اردوگاه استکبار جهانی شد، مصداق عینی کلام الهی «إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ» نیز گردید.

در این میان تلاش رژیم کودک کش صهیونیستی برای شکستن قلم و قدم راویان شجاع حوزه مقاومت که به منظور ممانعت از انتشار اخبار و تصاویر این نسل کشی گسترده صورت می‌گیرد خود دلیلی بر وقوع یک جنایت خوفناک و قتل عام فجیع علیه بشریت است که در کمال ناباوری در میان سکوت مدعیان صلح و آزادی و عدالت در جوامع جهانی صورت می‌پذیرد.

در کمال تأسف، تا امروز در کنار شهادت بالغ بر ۱۱ هزار نفر از ساکنان باریکه غزه از کودک و نوجوان و زن و مرد سالخورده، ۵۰ نفر از خبرنگاران مظلوم به همراه خانه و خانواده‌های آنان نیز هدف کینه نظامیان جنایتکار اسرائیلی قرار گرفته که این گردهمایی به یاد آنان و محکومیت این کشتار بزرگ و حمایت از اصحاب قلم جبهه مقاومت است.

اصحاب رسانه شهر کریمه اهل بیت (ع) در ایامی که مصادف با سالگرد شهادت سردار خیبر و برادر رزمنده‌اش بوده و در کنار مزار نورانی آنان و صدها لاله پرپر شده، از درگاه خداوند متعال آرزوی علو درجات برای ارواح پاک شهدای غزه و اصحاب شهید رسانه را داشته و متعهد می‌گردند رسالت بزرگ خبری و راه شهدای مظلوم جبهه مقاومت و خبرنگاران شهید را ادامه دهند.

خبرنگاران و فعالان رسانه تردیدی ندارند که جهانیان در برابر یک آزمون بزرگ قرار داشته و آنچه از سکوت مجامع مدعی حقوق بشر و سران کشورهای خائن عربی مشاهده می‌شود در برگ برگ تاریخ و به همت اصحاب قلم ثبت و سندی دیگر برای اثبات پوچ بودن ادعاهای واهی جبهه استکبار جهانی خواهد شد.