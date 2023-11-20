ستاره غایب دور رفت غول النصر در بازی برگشت با پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و النصر عربستان ششم آذرماه سال جاری در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود تا شاگردان یحیی گل محمدی آخرین تلاش خود برای صعود از گروه E را انجام دهند.

پرسپولیس که بازی رفت خود را با نتیجه دو بر صفر از تیم پرستاره النصر شکست خورد حالا باید در ریاض مقابل تیمی قرار بگیرد که تغییراتی را در لیست بازیکنان خود دارد.

«لوئیس کاسترو» سرمربی النصر عربستان با توجه به قوانین لیگ قهرمانان آسیا مجاز به استفاده از پنج بازیکن خارجی در لیست است. او که در دیدار رفت ترجیح داد تالیسکا هافبک گلزن برزیلی تیمش را کنار بگذارد با توجه به درخشش خیره کننده او در دو ماه گذشته تصمیم دارد نه تنها او را مقابل پرسپولیس در لیست قرار دهد بلکه همراه با سادیو مانه و کریستیانو رونالدو بازی هجومی تری را در دستور کار قرار دهد.

تالیسکا با وجود تنها سه بازی برای النصر در لیگ قهرمانان آسیا توانسته است ۶ گل به ثمر برساند تا فعلا در صدر جدول گلزنان ACL۲۰۲۳ حضور داشته باشد.

رسانه‌های عربستانی از حضور قطعی این بازیکن در دیدار برگشت با پرسپولیس پرده برداشتند و او را یکی از عوامل افزایش قدرت تهاجمی النصر برای تکرار پیروزی مقابل پرسپولیس دانستند.

تقابل دوباره پرسپولیس با ستاره‌های النصر که حالا تکمیل تر از بازی رفت خواهند بود می‌تواند سخت‌ترین بازی این تیم در مرحله گروهی و تلاش برای گرفتن امتیاز از این تیم در ریاض عربستان لقب بگیرد.