به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور در دیداری صمیمانه با انجمن اتیسم ایران و جمعی از والدین و فرزندان شأن به نمایندگی از ۸ هزار خانواده تحت پوشش، تاکید کرد با برگزاری جلسات منظم با حضور وزرا و مسئولان دستگاههای مربوطه مشکلات و دغدغههای آنها با جدیت در دولت پیگیری میشود.
بر اساس این گزارش، معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که با حضور برخی از کودکان مبتلا به اتیسم برگزار شد، از فعالیتها و تلاشهای انجمن اتیسم ایران، اعضا، مشاوران و مربیان قدردانی کرد و اظهار داشت: امروز جلسه متفاوتی را تجربه کردم و مطمئن هستم انجام وظایف سنگین برای کمک به خانوادههای دارای فرزندان اتیسم یک توفیق الهی است که باید این الگو، اراده و خدمات خالصانه تکثیر و برای جامعه تبیین شود.
مخبر با اشاره به مشکلات کودکان اتیسم و وظایف سخت و دشوار خانوادههای آنان، تاکید کرد: غربالگری و شناسایی کودکان مبتلا بویژه در سنین زیر ۷ سال کلیدیترین اقدام در جلوگیری از پیشرفت این بیماری در سنین بالاتر است که باید با کمک وزارت بهداشت غربالگری به صورت جدی به همراه امکانات درمان و مشاوره از راه دور در سرتاسر کشور انجام شود.
وی پوشش بیمهای بیماران اتیسم برای کاهش هزینههای درمان و توانبخشی را بسیار مهم توصیف و ادامه داد: باید در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، سهمی از هزینههای مرتبط با مبتلایان به اتیسم به ویژه در سنین بالا گنجانده شود و همچنین برای بخشهایی از جامعه اتیسم که امکان اشتغال در بزرگسالی دارند، بسترهای لازم برای داشتن شغل فراهم شود.
مخبر در این جلسه دستور داد به فوریت جلسهای با حضور وزرا و رؤسای دستگاههای مربوطه و مدیران و کارشناسان انجمن اتیسم ایران تشکیل و درخواستها و مشکلات خانوادههای دارای فرزند اتیسم مورد بررسی دقیق قرار گرفته و راهکارهای لازم برای مساعدت و رفع چالشهای موجود پیشنهاد شود.
مدیر عامل انجمن اتیسم ایران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ۸هزارخانواده خدمات مختلف درمانی توانبخشی و آموزشی دریافت میکنند، گفت: متوسط هزینههای خانوادههای دارای فرزند اتیسم ۱۲ میلیون تومان در ماه است که بسیاری از این خانوارها به دلیل مشکلات مالی و همچنین وظایف سخت نگهداری فرزندان خود با مشکلات بسیار زیاد مالی و خانوادگی روبرو شدهاند و امیدواریم با مساعدت دولت سیزدهم و شخص معاون اول رئیس جمهور بخشی از فشارها و هزینههای درمانی و توانبخشی مبتلایان اتیسم کاسته شود.
وی خاطرنشان کرد: با افزایش مراکز جامع استاندارد برای درمان، آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی مبتلایان اتیسم و همچنین تصویب سند ملی اتیسم و ابلاغ مسئولیت به سازمانها و دستگاههای مربوطه بتوان این بخش از جامعه را در سنین بزرگسالی فعال کرد.
در این جلسه که خانوادههای دارای فرزندان مبتلا به اتیسم مشکلات، مسائل و دغدغههای خود در زمینههایی چون هزینههای بسیار بالای درمانی و توانبخشی، حمایتهای لازم برای تشخیص زود هنگام مبتلایان، کمک برای نگهداری در خانه و مراکز درمانی، تحت پوشش بیمه قرار دادن بیماران، ایجاد مراکزی برای حرفه آموزی و توانبخشی در سنین بالاتر، اختصاص اماکن تفریحی مختص کودکان اتیسم، امکانات آموزشی و امکان ادامه تحصیل این بیماران، رفع مشکلات و موانع اداری، توجه به حرفه آموزی و اشتغال زایی، آگاهسازی و همراهی مردم برای کمک به خانوادهها و توجه به ایمنی و سلامت مبتلایان را مطرح کردند.
گفتنی است انجمن اتیسم ایران با ۷ هزار و چهارصد عضو رسمی در ۱۱ خانه امید از سال ۱۳۹۲ تاکنون فعال است و با توجه به اینکه از هر یکصد تولد در کشور، یک کودک با بیماری اتیسم متولد میشود، این انجمن به دنبال درمان کودکان زیر ۷ سال به عنوان سنین طلایی برای جلوگیری از ادامه بیماری و معلولیت در بزرگسالی است.
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