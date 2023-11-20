به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز بعد از ظهر دوشنبه در نشست با رئیس هیأت بازرسان ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده مرزبانی استان بوشهر اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌های استان بوشهر است که برای مقابله با این موضوع که ابعاد مختلفی نیز دارد مستلزم همکاری همه دستگاه‌های متولی است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: مرزبانی استان بوشهر و نیروی انتظامی استان تلاش‌های خوبی در حوزه زمینی و دریایی جهت مقابله با موضوع قاچاق در استان بوشهر داشته که قابل تقدیر است.

مهرانگیز با توصیه‌های لازم جهت حفظ سلامت و صیانت از مجموعه مرزبانی گفت: در این راستا مرزبانی استان با نظارت دادستان زمینه آموزش‌های لازم و به طور مستمر را در نظر بگیرد و به همین منظور، دادستان یکی از قضات را جهت آموزش ضابطان در نظر بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست به نقش مردم ساحل نشین استان که نقش مهمی در حراست و حفاظت از مرزهای این حوزه در کنار نیروهای مرزبانی با تعاملی سازنده است، اشاره کرد و گفت: زندگی مردم استان به نوعی با دریا و فعالیت‌ها در این زمینه گره خورده است و اکثر درآمد آنها از همین راه است که نیاز است در این خصوص در کنار مردم بود و به آنها کمک کرد.

وی به سفر لنج داران و میزان ته لنجی در استان اشاره کرد و گفت: سفر اول با پیگیرهایی که شد محقق شد که شاهد سفرهای بعدی نیز باشیم.

وی گفت: در خصوص میزان ته لنجی نیز ارائه راه کار اساسی لازم است که نگاه ویژه ایی می‌طلبد و اگر قرار است طرحی یا قانونی تدوین شود، باید با حضور استانداران چهار استان در این قبیل مناطق درگیر این موضوع انجام شود که مسائل و مشکلات مردم این استان را از نزدیک لمس می‌کنند.

مهر انگیز در ادامه گفت: می‌توان ته لنجی ها را به نحوی ساماندهی کرد که هم پاره‌ای از مشکلات مردم و هم دولت حل شود به طور مثال در مورد کالاهایی که در کشور دچار کمبود است و به تولید داخل نیز لطمه‌ای وارد نمی‌شود می‌توان از این طریق عمل کرد.