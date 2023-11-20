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کد مطلب 5945582
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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۴

لحظه شلیک موشک کروز پاوه توسط نیروی هوافضای سپاه

لحظه شلیک موشک کروز پاوه توسط نیروی هوافضای سپاه

تصاویری جدید از شلیک موشک پاوه را در این فیلم مشاهده می‌کنید؛این موشک ۱۶۵۰ کیلومتر بُرد دارد.

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    نظرات

    • ع ا ز CA ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      56 6
      پاسخ
      درود بر دانشمندان و مسئولین هوشیار هوا و فضا خدارو شکر که برد این موشک کل سر زمینهای اشغالی را پوشش میدهد .
    • احمد IR ۰۵:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      50 5
      پاسخ
      خدا قوت دلاور مردان ایران ما دست مریزاد بسازید بر فرق خصم زبون
    • سعید سیکی IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      55 9
      پاسخ
      از فر مانده کل قوا رهبر انقلاب خواهش میکنم که به ما اسلحه بدید ما آماده جنگ با رژیم صهیونیستی هستیم اجازه بدید برای همیشه نابودشان کنیم🙏🙏🙏🙏🙏
    • عل IR ۰۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      40 10
      پاسخ
      افتخار مایید🇮🇷🦅👑
    • IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      37 28
      پاسخ
      یا امام خمینی
    • IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      38 5
      پاسخ
      عالی
    • اس RO ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      41 8
      پاسخ
      ماشاالله به همه نیروهای زحمت کش ایران عزیزبخصوص هوافضامحترم ،عاقبت بخیرباشید
    • ناصرامیرزاده US ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      36 11
      پاسخ
      من دست‌وپا سازندگان وطراحان موشک های ایرانی رامیبوسم وافتخارایران وایرانی هستید
    • علیرضا رحمانی IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      41 7
      پاسخ
      ماشاالله احسنت به سپاه قدرتمند
    • علی AE ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      29 7
      پاسخ
      سلام و درود خداوند متعال بر سپاهیان مقتدر اسلام ❤️
    • مهدی IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      23 9
      پاسخ
      دعای خاص امام زمان ع پشت سرتان
    • محمود اساک IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      31 5
      پاسخ
      خدا قوت ونگهدارتون ،دست مریزاد که باعث سربلندی ایران اسلامی و ایرانیان غیرت مند هستید و یقین بدانید که دعای رهبر معظم و عزیزم و هموطنان پشتیبان شماست،.
    • حسین IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      16 7
      پاسخ
      دست شیر مردان ایرانی درد نکنه خدا قوت
    • محمد UA ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      18 9
      پاسخ
      باسلام و عرض ادب خدمت رهبرعزیز تا کی باید شاهد جنایت ای دژخیمان باید بود امر بفرمایید تا اعزام بشیم
    • محمد IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      18 8
      پاسخ
      سلام و دورد بر دانشمندان ایران عزیزم در سایه حق تعالی موفق باشین.
    • علی باقری هستم از مشهد US ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      11 2
      پاسخ
      من میگویم خدا حافظ شما دلاوران کشور ایران با شد شما را به خدا قسم کشور اسرائیل را نابود کنید من جانم فدای رهبر عزیز انقلاب اسلامی ایران میکنم خدا حافظ رهبر عزیز انقلاب اسلامی ایران با شد یا علی مدد
    • US ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      15 6
      پاسخ
      خدارا هزاران بار شکر گزارم برای سر بلندی ایران عزیز ما مدیون خون شهدا هستیم
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      9 4
      پاسخ
      دست مریزاد به دانشمندان کشورم و کلیه کسانی که در حوزه امنیت تلاش می‌کند
    • Mehdi IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      15 1
      پاسخ
      احسنتم
    • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      16 1
      پاسخ
      موشک ایرانی مثل غزال ایرانی به پرواز در میاد. بزن ترسوهای کودک کش را
    • عباس AE ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      8 0
      پاسخ
      درودخدابرافرادی که دلشان برای مظلوم میسوزدخداقوت اهای ملت امام حسین 🤲🤲🤲🤲🙏🙏
    • شاهد IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      6 1
      پاسخ
      لبیک یا صاحب ازمان مهدی موعود عجل‌الله خسته نباشید ای مدافعان ولایت و وطن و هموطن #عشق فقط عشق علی ع رهبر فقط سید علی #🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💯🙏
    • صفر IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      15 0
      پاسخ
      سالاران ایران بزرگ مردان غیرت احسنت
    • مهدی IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      37 0
      پاسخ
      درود و خداقوت بر شیر مردان سرزمینم. کورشود هرآنکس که نتواند دید💪 امیدوارم روزی با این موشکها،جهان را از شر امریکا و اسرائیل پاکسازی کنیم. لبیـــــــــــــــــــــــــــک یا خامنه ای💪💪💪💪
    • سلیم DE ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      6 0
      پاسخ
      درود بر سپاه قدرتمند و رهبر عالی قدر ایران عزیزم
    • Mard joonbi IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      6 0
      پاسخ
      درود بر دانشمندان و مسئولین بیدار و لعنت بر اونایی که خودشون رو زدن به خواب حق علیه باطل همیشه پیروز است به کوری چشم دشمنان و کور دلان هر کشوری بخصوص امریکا، و صگیونیست
    • محمدرضاالهویردی IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      5 0
      پاسخ
      افتخار میکنیم به فرزندان برومند این سرزمین پاینده و پیروز باشید
    • مرتضی شریفی IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      6 0
      پاسخ
      مایه مباهاتید شما عزیزان
    • علی ساسانی IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      18 0
      پاسخ
      زنده باشید شیران بیشه ایران خسته نباشی دلاور
    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      2 1
      پاسخ
      خداقوت بر همه نیروی هوافضا سپاه
    • IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      2 0
      پاسخ
      زنده باشبد
    • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
      1 0
      پاسخ
      سلام جانم فدای فرمانده کل قوا
    • رضا IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
      1 0
      پاسخ
      درود بر دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی الخصوص زحمت کشان هوا فضا خداوند پشت پناهتان باشد

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