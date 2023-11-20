دریافت 7 MB کد مطلب 5945582 https://mehrnews.com/x33yjr ۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۴ کد مطلب 5945582 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۴ لحظه شلیک موشک کروز پاوه توسط نیروی هوافضای سپاه تصاویری جدید از شلیک موشک پاوه را در این فیلم مشاهده میکنید؛این موشک ۱۶۵۰ کیلومتر بُرد دارد. کپی شد مطالب مرتبط قدرتهای استکباری از قانون جنگل تبعیت میکنند/ اندوه مسلمانان از جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه پرندههای جاسوسی آمریکا با ورود به کشور مورد اصابت قرار می گیرند/ برد دو هزار کیلومتری موشکهایمان احتمال گسترش درگیریها در سطح منطقه/ آمریکاییها در یک شب سه مرتبه با ایران مکاتبه داشتند رژیم صهیونسیتی و حامیانش دچار شکست راهبردی شدند شناورهای سطحی و زیر سطحی را مانند پهپادها هوشمند کردیم برچسبها صنعت موشک سازی موشک بالستیک هوافضا نیروی هوافضای سپاه هوافضای سپاه پاسداران پاوه آزمایش موشکی
نظر شما